Inter, le novità di formazione verso Empoli: la decisione su Calhanoglu

Il turco aveva rimediato un affaticamento all’adduttore negli scorsi giorni saltando così l’impegno di Champions. Cosa filtra per la trasferta di Empoli

L’Inter si appresta a tornare a mettere piede in campo anche in campionato e lo farà, questa volta, contro la squadra di Aurelio Andreazzoli: tecnico tornato nuovamente alla guida dell’Empoli subentrando al posto di Paolo Zanetti, esonerato negli scorsi giorni dalla stessa società toscana a causa degli scarsissimi risultati ottenuti.

Una partita, a questo punto, piena di insidie che i nerazzurri non possono affatto permettersi di sottovalutare, a maggior ragione dopo la pessima prestazione offerta in Champions League sul campo della Real Sociedad. Proprio in quell’occasione, il tecnico Simone Inzaghi ha dovuto rinunciare ad uno dei suoi ‘fedelissimi’: vale a dire Hakan Calhanoglu.

Il turco ha, infatti, rimediato negli scorsi giorni un affaticamento all’adduttore tale da non permettergli nemmeno di partire alla volta della Spagna. A distanza di quarantott’ore all’incirca, però, l’ex Milan è tornato ad allenarsi già nella giornata di ieri (seppur parzialmente). Ecco cosa filtra, a questo punto, per l’impegno in programma domenica 24 settembre alle ore 12:30 al ‘Carlo Castellani’.

Inzaghi ritrova Calhanoglu per Empoli: può addirittura partire dal 1′ così come Frattesi

Notizie confortanti in arrivo in casa Inter: Hakan Calhanoglu, così come anticipato, rischia seriamente (quasi a sorpresa aggiungeremmo) di partire sin dal primo minuto in occasione del prossimo impegno di campionato contro l’Empoli, anche a causa della prova sottotono offerta da Asllani contro la Real Sociedad.

Un primo indizio giunge, infatti, dall’allenamento di ieri: momento in cui il turco è tornato ad allenarsi in campo con una certa intensità, seppur a parte. Già quest’oggi, però, è previsto il rientro in gruppo al pari dei propri compagni di squadra. Salgono, perciò, le quotazioni di rivederlo subito in campo.

Anche Davide Frattesi viaggia, con ogni probabilità, verso la titolarità. Al suo posto dovrebbe accomodarsi Nicolò Barella in panchina, a quel punto. Le condizioni di Stefan de Vrij invece, uscito anzitempo contro la Real Sociedad, non preoccupano affatto: anzi, è tutto sotto controllo (scalpita Acerbi nel frattempo). Da valutare la situazione di Juan Cuadrado, ancora alle prese con l’infiammazione al tendine.

Probabile forfait, infine, per Stefano Sensi, reo di aver rimediato nei giorni scorsi un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Salgono anche le quotazioni di Alexis Sanchez per l’attacco: probabile accoppiata dal 1′ con Thuram mentre in difesa dovrebbe rivedersi Darmian nel ruolo di braccetto di destra.