Nome pazzesco per il potenziale erede di Mkhitaryan: a zero nel 2024

L’armeno dispone di un solo ed ultimo anno di contratto con l’Inter e a breve si tornerà a discutere a proposito della sua situazione futura

Henrikh Mkhitaryan, in quest’inizio di stagione, si è letteralmente preso l’Inter e lo ha fatto concedendosi già 2 reti e 1 assist in appena 4 partite di campionato.

Un avvio clamoroso il suo quando, inizialmente, in tanti si aspettavano di vedere sin da subito Davide Frattesi da titolare al suo posto nel corso di quest’annata (cosa, perlomeno fino a questo momento, non ancora accaduta).

Mkhitaryan, quest’oggi vero e proprio punto fermo del centrocampo di Simone Inzaghi, è un elemento su cui gli stessi nerazzurri, nonostante l’accordo che lo vede quest’oggi in scadenza, sono pronti a provare a fare affidamento anche in futuro. Almeno questo è l’intento.

Come già anticipato, infatti, a breve si tornerà a discutere nuovamente sulla situazione dell’armeno. Qualora qualcosa dovesse andare malauguratamente storto, però, è chiaro che l’Inter avrebbe, a quel punto, l’esigenza di ingaggiare qualche altro calciatore al suo posto. Occhio, dunque, a quest’altro scenario.

Isco proposto all’Inter tramite agenti come possibile dopo Mkhitaryan? E’ in scadenza col Betis

Isco Alarcon, giocatore dotato di una tecnica pazzesca e che ha militato per 9 stagioni consecutive tra le file del Real Madrid, è un calciatore che si è man mano lasciato andare negli anni.

Diventato, a distanza di tempo, uno scarto delle ‘Merengues’, il forte fantasista spagnolo è poi finito per far meta al Siviglia nella passata annata: approdando in seguito al Real Betis in questa stagione.

Complice, però, il contratto in scadenza a giugno 2024, il futuro dello stesso Isco potrebbe anche non essere più in Spagna. Per tutta questa serie di motivi, infatti, gli agenti del calciatore potrebbero finire per ‘sponsorizzare’ il proprio assistito in giro per l’Europa: magari anche all’Inter qualora, per l’appunto, Henrikh Mkhitaryan non dovesse trovare, per caso, l’accordo per il rinnovo assieme ai nerazzurri.

Una semplice ipotesi di mercato che, ad oggi, non trova alcun minimo di conferme ma che, in ogni caso, potrebbe anche finire per prendere vita. Già in quest’estate, infatti, il nome dell’ex Real Madrid era finito per essere accostato insistentemente alla Roma. Da non escludere, quindi, un suo potenziale e futuro approdo in Serie A.