Domani non sarà in campo con l’Empoli: Inter, sei nei guai

C’è un giocatore dell’Empoli che l’Inter segue già da un po’ di tempo come obiettivo in ottica futura, ma il ragazzo non sarà in campo

L’Inter si è affidata a Yann Sommer per difendere la porta nella nuova stagione, e finora sembra che l’investimento sia stato positivo. Lo svizzero è però un portiere “anziano” e il club deve quindi tenere gli occhi aperti per trovare un erede. Saltati Vicario e Trubin, pareva che Marotta e Ausilio potessero puntare su Caprile, ora all’Empoli ma infortunato.

Il classe 2001, nato a Verona e di origini napoletane da parte di padre, è cresciuto nelle giovanili del Chievo arrivando in prima squadra nel 2018. Giovanissimo, a gennaio 2020, si è unito a zero al club inglese del Leeds United, rifiutando il contratto propostogli dalla squadra veneta. Con gli inglesi, allenati da Marcelo Bielsa, non ha però mai giocato in partite ufficiali.

Nell’agosto 2021, è passato in prestito entrato al Pro Patria, in Serie C, dove ha mantenuti la porta inviolata per vari turni. Nel luglio 2022 è passato al Bari, per giocare in Serie B. E di nuovo si è segnalato come uno dei migliori estremi difensori italiani della nuova generazione.

Ausilio avrebbe voluto approcciarlo ma il ragazzo ha trovato presto un accordo con un altro club di A. Quest’estate lo ha infatti acquistato il Napoli che lo ha ceduto subito in prestito per una stagione all’Empoli.

Per Piero Ausilio, Caprile doveva essere uno degli osservati speciali della stagione, e la partita di domani sarebbe potuta essere un’occasione preziosa per cominciare una nuova valutazione. L’Inter, che nelle ultime due stagioni lo ha tenuto in considerazione come possibile obiettivo in ottica futura, dovrà però rimandare l’approccio. Non sarà infatti possibile vederlo all’opera dato che il ragazzo non scenderà in campo con l’Empoli.

Infortunio per Caprile: ecco perché non sarà in campo con l’Empoli

Elia Caprile si è fermato dopo una partita in Coppa Italia e una partita in A per una distorsione. L’infortunio alla caviglia è avvenuto durante un allenamento di fine agosto. E l’Empoli ha subito comunicato che il ragazzo ne avrebbe avuto almeno per due mesi. Lo ha spiegato lo stesso ex allenatore Paolo Zanetti (esonerato dopo la sonora batosta del 6-0 contro la Roma) prima della sfida contro il Monza, annunciando contestualmente che l’Empoli avrebbe preso un altro portiere.

Quindi Caprile dovrà stare fermo ancora un altro mesetto per poi essere sottoposto a nuovi esami. Sia l’Empoli che Ausilio sperano che possa recuperare e far bene in A. E lo stesso fa il Napoli che detiene il cartellino del promettente portiere. Soffiare il ragazzo a De Laurentiis non sarà facile, e i dirigenti dell’Inter lo sanno bene… ma Caprile è un giovane ambizioso e l’Inter potrebbe anche allettarlo permettendogli il posto di erede di Sommer.

Contro l’Inter, Andreazzoli, al suo nuovo debutto in panchina, schiererà in porta Etrit Berisha, arrivato dal Torino proprio per far fronte all’infortunio di Caprile.

Andreazzoli dovrebbe riproporre il rombo di centrocampo e rilanciare sia Baldanzi che Caputo, i due giocatori chiave che Zanetti non aveva schierato nella disfatta di Roma.

Inzaghi sfida Andreazzoli: le probabili formazioni

L’Empoli potrebbe quindi scendere in campo con un 4-3-1-2. Berisha in porta. Bereszynski, Ismajli, Luperto e Bastoni in difesa. Fazzini, Marin e Bastoni a centrocampo. Baldanzi sulla trequarti. Infine, Cambiaghi e Caputo in attacco. In panchina, Destro e Cancellieri.

Inzaghi dovrebbe schierare Sommer in porta, Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa; Darmian e Dimarco sulle fasce. A centrocampo Frattesi, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco giocherà di sicuro Thuram con Sanchez che potrebbe far riposare Lautaro.

Quindi Davide Frattesi va verso la prima da titolare. Calhanoglu, invece, ha recuperato e dovrebbe riprendersi il posto da regista rimettendo Asllani in panchina. Fra gli indisponibili ci sono Sensi e Cuadrado.