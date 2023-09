Pogba rovina i piani dell’Inter: colpo Juve, Giuntoli anticipa Marotta

By

Il tempo di Paul Pogba alla Juve sembra definitivamente finito, e la cosa influisce anche sui piani futuri di mercato dell’Inter

Khephren Thuram è uno dei nomi prescelti da Cristiano Giuntoli per raccogliere l’eredità del deludente Paul Pogba. Il fratello di Marcus piace da molto tempo anche ad Ausilio e, quest’estate, sembra essere stato vicino al Milan. Tuttavia, il Nizza ha sempre chiesto tanto per il suo cartellino, e per questo entrambe le milanesi hanno avuto difficoltà nel concertare l’affare.

Le speranze di vederlo all’Inter a oggi sono davvero scarse. Crescono invece le possibilità che il ragazzo finisca alla Juve. Il club torinese potrebbe infatti presto fare sul serio sfruttando i soldi risparmiati dall’ingaggio di Pogba e magari altri fondi extra provenienti dalla cessione di Kostic (che i bianconeri vorrebbero concludere a gennaio).

Il Nizza vuole 40 e passa milioni, e l’impressione è che Giuntoli potrebbe spingersi fino a 30-35 più bonus. Il piano del dirigente ex Napoli è già organizzato: proverà a trovare prima un accordando con il calciatore, poi chiederà uno sconto ai francesi. Il tutto già per gennaio, o altrimenti in ottica estiva.

Ecco come Pogba ha rovinato i piani mercato dell’Inter: Giuntoli sul secondo Thuram

L’ex Monaco è un centrocampista dinamico e tecnico, ma soprattutto dotato di notevole forza fisica. Sa rendersi pericoloso con i tiri da fuori e le accelerazioni. Ma si rende utile anche in interdizione e in impostazione della manovra. Dal punto di vista fisico, è il tipo di centrocampista che Inzaghi ha chiesto per tutta l’estate a Marotta.

I Thuram nerazzurri sarebbero potuti dunque essere due: Ausilio ha corteggiato a lungo il fratello di Marcus, stoppato solo dalle alte pretese del Nizza. E ora è la Juventus a rendersi conto del prezzo eccessivo di Khephren Thuram. Il Nizza non cede: per vendere, continua a chiedere davvero tanto.

La vicenda Pogba cambia però le carte in tavola, e tutti i piani dell’Inter e della Juventus. Forzatamente, ora, la Juve deve seguire con maggiore attenzione il mercato dei centrocampisti. Non è mistero:piace in particolare piace il profilo di Khephren Thuram, e dalla Francia scrivono che i bianconeri sarebbero pronti a fare un’offerta già quest’inverno, anche se spaventati dalla richiesta eaagerata del Nizza.

Giuntoli ha risorse limitate. Nonostante la possibilità di risparmiare sull’ingaggio di Pogba e i milioni in arrivo dall’ipotetica cessione di Kostic, i bianconeri punterebbero infatti a spingersi al massimo fino a 30 milioni. Ma per parlare con il Nizza ce ne vogliono almeno altri 10.

Da Thuram a Samardzic… fino a Klaassen

Lilian Thuram ha premuto affinché suo figlio Marcus andasse all’Inter, e durante l’estate da poco passata ha interpretato anche il ruolo di sponsor per portare Khephren nell squadra nerazzurra. Ausilio ci ha provato sul serio, poi il club ha virato su Samardzic.

La dirigenza nerazzurra voleva infatti assicurarsi un giovane interessante e di prospettiva. E prima di chiudere per l’ex Lipsia (comunque non arrivato per questioni ormai abbastanza note), l’Inter ha di certo pensato ad altre opzioni. Si era infatti pensato agli svincolati Roberto Pereyra e Daichi Kamada. E poi si era ragionato a lungo sul fratello ventiduenne del nerazzurro Marcus.

Pare che il padre Lilian, quando ha accompagnato il figlio attaccante nella sede nerazzurra di viale della Liberazione pe la firma, abbia introdotto anche un discorso mercato relativo all’altro figlio, seguito dall’Inter da molto tempo. Ausilio conosce Khephren da quando il ragazzo era nelle giovanili del Monaco.

Il suo contratto con il Nizza scadrà nel 2025, e magari a fine prossima stagione la richiesta degli Aiglons potrebbe scendere un po’. Il problema è che ora in vantaggio c’è la Juve. E subito dopo ci sono il Liverpool e il Paris Saint-Germain. Due le carte che Ausilio può giocarsi: il beneplacito di Lilian e la volontà dei due fratelli di giocare insieme. Intanto a Milano è arrivato un centrocampista a sorpresa: Klaassen.