Inzaghi vicino a fare la storia dell’Inter: un tabù da sfatare

Il tecnico piacentino è ad un passo dal pareggiare i conti con altri tre maestri del calcio, ma nessuno di loro ha poi vinto il campionato a fine stagione

Il pareggio maturato sul terreno di gioco della Reale Arena di San Sebastian, ove si è disputata la prima gara stagionale del percorso di Champions League di Real Sociedad e Inter, non ha comunque demoralizzato gli uomini di Simone Inzaghi.

Anzi, è servito a metabolizzare ciò che andrebbe ulteriormente migliorato e dare uno slancio in più anche in campionato. Lì, dove i giochi sembrano duri ma nessuno riesce ancora a tener testa alla furia nerazzurra.

L’Inter ha infatti fatto quattro su quattro nelle prime uscite, con un derby tutto da ricordare e già trascritto negli annali della storia di questo super-incontro. Oggi però i nerazzurri sono chiamati ad affrontare l’Empoli in una trasferta che, sulla carta, non dovrebbe nascondere molte insidie. I padroni di casa sono infatti reduci da un momento no, ma guai ad abbassare la guardia dopo l’avvicendamento in panchina di Aurelio Andreazzoli. Oltretutto, sulla coscienza dei calciatori di Inzaghi pende un grande peso: quello del fare ancora una volta la storia del club.

Cinque su cinque e obiettivo Scudetto: Inzaghi tra sogno e scaramanzia

Nel caso di vittoria contro i toscani, l’Inter porterebbe a casa la quinta vittoria consecutiva d’inizio stagione e quindici punti pieni in classifica.

Un risultato capitato soltanto altre tre volte: nella stagione 1966-67 sotto la guida di Helenio Herrera, quindi Roberto Mancini nel 2015-16 ed infine Antonio Conte nel 2019-20. Ciò che accomuna questi tre giganti non è tuttavia soltanto il traguardo raggiunto ma anche il fatto di non esser riusciti, a fine stagione, a vincere lo Scudetto. Inzaghi ha fra le mani un grosso tabù da sfatare, una sfida doppia della quale si potrà riparlare soltanto a giochi finiti. Intanto l’Empoli rappresenta il primo scoglio indispensabile.