Juve su Thuram: è tutto vero, offerta da 30 milioni subito

L’Inter trema. I bianconeri sono tornati a incutere timore all’intera truppa di Inzaghi. Il seguente scenario di mercato è da brividi

A differenza di quanto compiuto da Milan e Inter nella passata finestra di calciomercato, la Juventus non si è minimamente lasciata andare a spese folli sul mercato: anzi, a dire il vero, ha concluso una sola ed unica operazione in entrata ed è quella di Timothy Weah.

Dopo un’attenta serie di valutazioni, infatti, i bianconeri hanno deciso di ripartire da quel blocco formato nell’annata precedente: apportando, perciò, soltanto alcune modifiche sul fronte delle uscite. Fondamentale, a questo punto per la ‘Vecchia Signora’, tornare a farsi sentire al più presto sul mercato.

Già nel prossimo gennaio, ad essere sinceri, ci si aspetta qualche cambiamento da parte della Juventus: società che è pronta ad andare all’assalto di determinati calciatori, incluso un qualcuno che ha a che fare, in qualche modo, con l’Inter.

La Juventus fa sul serio per Khephren Thuram: attesa a breve un’offerta da 30 milioni

Dalla Francia ne sono sicuri. Alcuni media del medesimo paese riferiscono, infatti, di un concreto interesse della Juventus nei confronti di Khephren Thuram: centrocampista di attuale proprietà del Nizza, nonché fratello di sangue di Marcus. Attaccante dell’Inter.

I bianconeri paiono aver, infatti, posto tutta la propria attenzione verso il classe ’01: alla sua quinta stagione consecutiva coi francesi.

Grazie alle sue importanti doti tecniche, che ne fanno di lui uno dei migliori prospetti futuri, Khephren Thuram (già da tempo a dire il vero) è riuscito nell’intento di beneficiare di tutta una serie di apprezzamenti provenienti, in questo caso, da alcune big estere. Ad esempio, anche l’Inter – a maggior ragione dopo l’approdo del fratello in nerazzurro – è finito per porre il giocatore sotto i propri radar. A quanto pare, però, la ‘Beneamata’ non è la sola.

Dalla Francia informano, infatti, che la Juventus è pronta a farsi avanti a breve per il forte centrocampista francese con un’offerta da 30 milioni di euro. Nizza che, invece, lo valuta quest’oggi sui 40 milioni. Concorrenti avvisate nel frattempo.