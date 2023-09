Scatta l’allarme Frattesi: “Non mi lascia in pace”

L’annuncio del calciatore mette in apprensione lo staff di Inzaghi, verranno comunque monitorate le sue condizioni per evitare problemi di natura fisica

In Nazionale ha preso il gusto di fare sempre gol, mentre all’Inter è ancora una ‘riserva’ jolly di assoluto valore tecnico. Davide Frattesi sembra ormai proiettato a fare grandi cose con entrambe le maglie di rappresentanza e con buona probabilità, ciò che gli riserva il futuro in nerazzurro è ancora più grande di quel che al momento ha già fra le mani.

Da top player del Sassuolo – prossima avversaria dell’Inter in campionato nel turno infrasettimanale – a ‘trattore’ dell’Inter in campionato, Frattesi unisce solidità e dinamicità in mezzo al campo. Un po’ come Nicolò Barella, con cui spesso si trova a lottare per il posto in squadra ma assieme al quale potrebbe fare faville. Una soluzione curiosa ma che lo stesso tecnico Simone Inzaghi non esclude affatto, lasciando Hakan Calhanoglu in cabina di regia.

Frattesi e il fastidio al flessore: “Nulla di preoccupante”

Frattesi ha esordito dal primo minuto contro l’Empoli nella vittoria di misura targata Federico Dimarco e quel che è risaltato agli occhi degli appassionati è stato un approccio al di sotto del suo solito modo di condurre la partita. Un evento di gioco che trova le sue motivazioni in un lieve fastidio muscolare di cui il calciatore starebbe risentendo da diversi giorni.

Come confermato da lui stesso nel corso del post-partita, in ogni caso, non c’è da preoccuparsi: “Il flessore destro non mi lascia in pace, ma fa nulla. Non è un problema grave. Per quel che riguarda il ruolo in squadra, dovrò essere bravo io a mettermi bene in mostra quando servirà farlo“. Frattesi vuole diventare protagonista ma non vuole correre. O comunque, preferisce non forzare il susseguirsi degli eventi laddove le sue condizioni fisiche non sono perfette. Essere professionisti vuol dire anche esser prudenti, senza strafare.