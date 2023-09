Mkhitaryan e non solo: in panchina contro il Sassuolo

Inzaghi intenzionato a dare un po’ di fiato a qualche suo big in occasione della sesta di campionato. Armeno alla sua prima da ‘non titolare’ in questa stagione

Inter in campo per la sesta giornata di Serie A contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, reduce da un sonoro 4-2 ottenuto ai danni della Juventus. Neroverdi che arrivano, perciò, a questa sfida più galvanizzati che mai.

Nerazzurri che, dal canto proprio, giungono anche loro a questo match con una vittoria: ottenuta, in questo caso, per 0-1 nella scorsa domenica sull’Empoli in quel del ‘Castellani’. Già in quell’occasione, Simone Inzaghi ha concesso un turno di riposo ad alcuni dei propri big: come ad esempio Nicolo Barella e Denzel Dumfries, partiti entrambi dalla panchina.

Questa volta, invece, toccherà sicuramente a qualche altro. Dati gli impegni del tutto ravvicinati (domenica sarà il turno della Salernitana, mentre martedì del Benfica) lo stesso tecnico piacentino è intenzionato a dare un po’ di fiato a qualche altra sua pedina: risultata, tra l’altro, determinante in questi ultimi match.

Non solo Mkhitaryan in panca per la sfida col Sassuolo: stesso epilogo anche per Bastoni (e forse Pavard)

Henrikh Mkhitaryan non è il solo ed unico big a cui Simone Inzaghi rinuncerà dal 1′ in occasione della sfida col Sassuolo: match che prenderà il via mercoledì 27 settembre alle ore 20:45 in quel del ‘Meazza’.

Così come l’armeno, infatti, anche Alessandro Bastoni va verso un turno di riposo. Tralasciando il solito Sommer tra i pali, in difesa ci sarà spazio per il trittico Darmian-de Vrij-Acerbi. Di conseguenza, anche Pavard riposerà lì sulla destra dopo averne disputate due da titolare contro Real Sociedad ed Empoli.

Come già anticipato, invece, a centrocampo rifiaterà Mkhitaryan. Questa la scelta di Inzaghi che è, a tutti gli effetti, orientato a schierare Barella, Calhanoglu e Frattesi sulla linea mediana. Sulle fasce, per il resto, si rivedrà nuovamente Denzel Dumfries accompagnato dall’altro out da Dimarco.

In attacco, infine, data la mancanza di alternative dopo l’infortunio di Arnautovic, sia Lautaro che Thuram vanno verso una nuova conferma da titolare.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro.