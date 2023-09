Annuncio ufficiale: attacco ‘coperto’, ha firmato lo svincolato

Nonostante l’infortunio di Arnautovic, Marotta e Inzaghi hanno lasciato intendere di ritenere coperto l’attacco interista: non dovrebbe arrivare alcuno svincolato

Fra i giocatori senza contratto ci sono pochi attaccanti che avrebbero potuto fare al caso dell’Inter. Ma non è da escludere che molti di questi potrebbero essere stati offerti in queste ore al club nerazzurro proprio in relazione allo stop di Marko Arnautovic.

Tra tutti gli svincolati spicca il nome di Alejandro Gomez. Il Papu è anzianotto, ma tecnicamente potrebbe essere ancora utile a molte squadre. Non a caso parliamo di un attaccante che nell’ultima stagione ha vinto l’Europa League con il Siviglia e la Coppa del Mondo con l’Argentina in Qatar, è ancora senza squadra.

Il suo agente Giuseppe Riso è in stretti contatti sia con Ausilio che Marotta. Ciononostante non pare che l’Inter abbia pensato al Papu come quinto attaccante. Per coprire l’attacco con uno svincolato a Marotta, probabilmente, sono stati fatti i nomi anche di Eden Hazard e di Okaka.

Il belga è reduce da stagioni condizionate da diversi infortuni e, dallo scorso luglio, è senza squadra. L’ex Chelsea e Real Madrid non ha però ancora voglia di ritirarsi e cerca una nuova avventura per rilanciarsi. Per l’Inter si tratta però di un giocatore poco affidabile dal punto di vista atletico e troppo ingombrante.

Stefano Okaka ha le caratteristiche fisiche opportune per sostituire Arnautovic ma non appare tecnicamente all’altezza. Anche Felipe Caicedo, che Inzaghi volle a Milano già due stagioni fa, non scalda troppo la dirigenza.

Reparto coperto: quale svincolato seguire per sostituire Arnautovic

L’idea dell’Inter a oggi è di resistere senza prendere nessun nuovo giocatore. Nel caso, Inzaghi potrebbe infatti schierare Klaassen, Mkhitaryan o Sensi come seconda punta. In più c’è Sarr, giovane attaccante della Primavera che l’allenatore piacentino ha osservato da vicino durante il precampionato.

Anche El Ghazi potrebbe, secondo alcune voci di corridoio, essere stato offerto all’Inter come svincolato. Di certo, però, non verrà mai a Milano. Primo perché, per ruolo e doti, non è un obiettivo adatto alle esigenze nerazzurre (è più un’ala che una punta). E secondo perché da qualche ora si è unito ufficialmente al Meinz. Non abbiamo in realtà alcuna prova a proposito di contatti fra il suo entourage e la dirigenza nerazzurra.

Ciononostante è naturale che in questi ultimi giorni vari svincolati potrebbero essere stati presentati ad Ausilio e Marotta, per un tentativo in extremis, visto il ko di Arnautovic… Ma sappiamo che due giorni fa Beppe Marotta ha escluso ufficialmente un ritorno dell’Inter sul mercato.

L’affare del Mainz: arriva l’ala ex Ajax

Dunque il Mainz ha annunciato Anwar El Ghazi. L’attaccante classe 1995, svincolato, ha firmato un contratto sino a fine stagione con opzione per la prossima.

L’ex Ajax e PSV è un ala destra, un giocatore tecnico dall’ottimo dribbling e dalla rapidità di movimenti, nonostante l’altezza. Inoltre è dotato anche di un gran tiro.

Il Mainz sta pesacando parecchio dal sul mercato degli svincolati. Dopo aver preso l’attaccante olandese Anwar El Ghazi, il club tedesco ha ingaggiato anche Josuha Guilavogui. Il centrocampista trentatreenne francese di origini guineane, ex Atletico Madrid e Wolfsburg, ha firmato un contratto fino a giugno 2024 con un’opzione per la prossima stagione.

Una decina di anni fa l’allenatore Walter Mazzarri lo avrebbe voluto fortemenye all’Inter, ma la trattativa, come intuibile, non andò in porto…