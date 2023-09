UFFICIALE, Frattesi ko: salta la Salernitana. Le ultime su Cuadrado

Il centrocampista nerazzurro ha accusato un guaio muscolare nell’allenamento odierno. Le sue condizioni in vista dei prossimi impegni e non solo

Si ferma Davide Frattesi in casa Inter. Simone Inzaghi dovrà fare a meno del classe ’99 in vista dei prossimi impegni. Ecco quando potrebbe rientrare.

Brutta tegola in arrivo dalle parti di Appiano. Davide Frattesi, nel corso dell’allenamento odierno, ha rimediato un guaio muscolare che lo terrà lontano dal campo per qualche giorno di tempo.

Senza ombra di dubbio, infatti, il tecnico piacentino dovrà rinunciare all’ex Sassuolo in occasione della sfida di domani sera contro la Salernitana, in programma all’Arechi’ alle ore 20:45. Stesso e identico tipo di scenario anche per Cuadrado: difficilissimo un suo rientro per la gara di domani contro la squadra di Paulo Sousa.

Risentimento ai flessori della coscia destra per Frattesi: out con la Salernitana, in forte dubbio per il Benfica

Davide Frattesi ha accusato, in queste ultime ore, un risentimento ai flessori della coscia destra.

Non ci sono dubbi: a malincuore, il classe ’99 rinuncerà alla gara con la Salernitana ed è, al tempo stesso, in forte dubbio per la sfida di martedì sera con il Benfica. Più che complicato, in questo caso, un suo rientro contro i lusitani.

Infortunio Frattesi: il comunicato UFFICIALE del club

“Davide Frattesi si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un affaticamento muscolare. Gli accertamenti hanno evidenziato un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni”