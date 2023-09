Sorpresa con l’Inter e destino Real: lui al posto di Ancelotti

By

Il tecnico della Real Sociedad sorprende e piace al Real Madrid come eventuale sostituto di Ancelotti, buona la prestazione della sua squadra in Champions

Il pareggio salvifico ottenuto a San Sebastian contro la Real Sociedad ha messo l’Inter nelle condizioni di fare ammenda dei propri errori e ripartire col piede giusto già dalla prossima giornata della fase a gironi della massima competizione europea.

In Champions League gli errori non perdonano: esattamente come avvenuto nella passata trasferta, merito anche di una costruzione peculiare del gioco del club spagnolo improntato sul forte pressing e la rapidità di pensiero degli attaccanti. Da qui la mano del tecnico Imanol Alguacil, sempre piaciuto protagonista nella Liga spagnola dopo una serie strabiliante di successi ottenuti nella scorsa stagione.

Il tecnico spagnolo avrebbe addirittura gli occhi di alcune squadre di rilievo dello scenario calcistico iberico, come il Real Madrid. Secondo il portale ‘elgoldigital’, Alguacil potrebbe essere uno dei potenziali pretendenti alla panchina dei ‘Blancos’ nel prossimo futuro vista la quasi certa partenza di Carlo Ancelotti in virtù del suo accordo con la Federazione Brasiliana per prendere le redini della panchina della stessa Nazionale sudamericana.

Alguacil tra Real e United: ai ‘Blancos’ piace Xabi Alonso

Oltretutto, Alguacil piace anche al Manchester United che non è affatto soddisfatto del rendimento stagionale di Erik ten Hag fino a questo momento.

Primo nome candidato a prendere il posto di Ancelotti sulla panchina del Real Madrid, però, è Xabi Alonso. L’ex centrocampista spagnolo, con un passato storico tra le file dei ‘Blancos’ sta infatti convincendo particolarmente la dirigenza per il suo avvio di stagione al Bayer Leverkusen. Occhi puntati sul prosieguo dell’annata sportiva con la possibilità di trattare con lui l’eventualità di svincolo dal club tedesco e conseguente rientro in Spagna. Attualmente detiene un contratto fino al 2026 e sembra piuttosto difficile smuoverlo.