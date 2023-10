Ausilio lo fa di nuovo: 60 milioni dalla Premier, plusvalenza choc

Sulla scia dell’operazione Onana potrebbe andar via anche il centravanti la prossima estate, con i ‘Red Devils’ pronti all’assalto per rinforzare il reparto offensivo di ten Hag

L’Inter ha chiuso il bilancio annuale in positivo, avendo registrato buona parte dei ricavi dai successi raggiunti nel corso della passata stagione tra coppe e finale di Champions League. Il resto del lavoro, poi, è stato svolto sul mercato grazie alla lungimiranza e acutezza di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Un duo sempre presente e fortemente operativo, promotore di uno degli affari più caldi della passata sessione estiva.

Quella di André Onana è stata la cessione più remunerativa degli ultimi anni di storia nerazzurra, portando nelle casse 57 milioni di pura plusvalenza. Necessaria la ricerca del sostituto, trovato poi in Yann Sommer a costi notevolmente ridotti. Ausilio potrebbe tornare a toccare le corde di questo genere d’operazioni anche in futuro, nel caso in cui le prestazioni del giovane centravanti Marcus Thuram dovessero mantenersi a livelli soddisfacenti per il resto della stagione.

Il francese era infatti già nel mirino di parecchie società di livello internazionale ma l’Inter aveva messo la freccia da tempo sull’accaparrarsi il suo cartellino a parametro zero. Motivo per il cui il calciatore non ha esitato e trovato rapidamente un accordo di massima con il nuovo club.

Thuram macina consensi in Premier League, idea da 60 milioni per lo United

La sua stagione è iniziata nel migliore dei modi, andando subito a segno con gol di pregevole fattura e il notevole supporto in fase offensiva a Lautaro Martinez. Oggi esplode la coppia Thu-La, ma potrebbe non durare per molto.

Su Thuram inizia a farsi sentire la pressione del Manchester United, lo stesso club cui è stato venduto Onana, per la prossima estate. La dirigenza inglese vorrebbe regalare ad Erik ten Hag un nuovo centravanti per rinforzare un reparto dilaniato troppo spesso da cambi repentini d’organico e una consistente magrezza di risorse. Il solo Rasmus Højlund, infatti, potrebbe non bastare. Per massimizzare i ricavi anche in questa circostanza, l’Inter potrebbe chiedere all’incirca 60 milioni di euro.

Tutto dipenderà comunque dalla costanza con cui lo stesso Thuram andrà incontro agli impegni più cruciali della sua prima stagione in nerazzurro. E nulla esclude il fatto che possa restare a Milano, qualora la dirigenza capitanata da Marotta dovesse rinunciare ad un altro elemento nella rosa di Simone Inzaghi.