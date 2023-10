Inter, che bufera su Acerbi: “Da prova tv”

Un episodio è avvenuto nel primo tempo di Salernitana-Inter potrebbe mettere Acerbi nei guai: c’è chi invoca la prova tv

Il difensore nerazzurro ha colpito abbastanza duramente il centrocampista granata intorno al 47′ del primo tempo. L’arbitro ha fischiato il fallo punendo l’intervento di Francesco Acerbi ma non ha ritenuto opportuno sanzionarlo con un giallo. L’episodio nasce da un contrasto oggettivamente duro. E c’è chi paragona l’intervento al famoso fallo di Pjanic su Rafinha in Inter-Juventus dell’aprile 2018. Ma ha davvero senso un paragone simile?

Acerbi colpisce Kastanos in volto. Il gesto non appare tuttavia mirato e impetuoso come quello di Pjanic. Innanzitutto, Acerbi sta correndo all’indietro e frana addosso al centrocampista della Salernitana mentre questi si blocca per smarcarsi. Inoltre, il difensore nerazzurro resta sempre sulla propria retta: non devia e non salta (come fece il bosniaco) per colpire l’avversario.

Ciononostante, il fallo è brutto: non un gesto da condotta violenta ma uno intervento molto sconposto che avrebbe meritato almeno il giallo, e su questo non ci piove. In più, Acerbi sbaglia anche dopo aver colpito duramente il centrocampista granata. Invece di scusarsi o di accettare a testa bassa il fallo contro, il difensore ex Lazio si getta a terra per simulare di aver preso una botta nel contrasto.

L’arbitro Abisso non valuta l’episodio da giallo anche se si accorge dello scontro: è lì a una decina di metri. E fa subito riprendere la gara decretando un semplice calcio di punizione a favore dei granata. Nell’episodio, si registrano anche le proteste nerazzurre: i giocatori dell’Inter ritengono ingiusto il fischio.

Ma il fallo c’è. E c’è anche il dubbio che il comportamento di Acerbi potesse meritare un intervento del VAR, volto a segnalare all’arbitro quanto non visto o non giudicato correttamente.

Prova tv contro Acerbi?

Acerbi non colpisce Kostanos con un pugno o una gomitata, così come si legge sul web da parte di tifosi juventini, che ora invocano una prova tv con conseguente squalifica. Il difensore interviene goffamente e colpisce l’avversario con una bracciata.

E forse, per intensità e dinamica, sarebbe stato sbagliato anche espellere il giocatore dell’Inter. Questo il nostro giudizio, alla luce del fatto che entrambi i giocatori interessati nell’azione si strattonano e si trattengono.

L’episodio appare comunque grave e l’arbitro avrebbe dovuto ammonire. E il VAR non si è accorto di nulla? Vedremo ora cosa succederà con l’eventuale prova tv.

L’arbitraggio di Abisso è stato appena sufficiente. L’Inter ha recriminato più volte. Thuram ha chiesto tre rigori, e in almeno due occasioni a ragione. Solo un penalty, alla fine, è stato concesso. Inoltre manca un rosso a Gyomber, difensore della Salernitana, reo di aver placcato da ultimo uomo Lautaro. Ecco intanto un video dell’episodio relativo al fallo di Acerbi per giudicare la situazione.

Di fronte alle immagini, non crediamo sia possibile parlare di grave condotta violenta e antisportiva. Certo, il difensore ha comunque commesso un fallo evidente lasciandosi andare a un gesto troppo veemente e sconposto con il match ancora bloccato sullo 0-0. Il tutto è avvenuto anche a palla lontana. Cionostante l’arbitro ha visto e ha valutato più o meno serenamente, cioè senza lasciarsi influenzare dalle infondate proteste nerazzurre e dalla simulazione di Acerbi.

Ora però spopola su X il video del contatto e in tanti chiedono che Acerbi venga punito dalla prova tv. Nessuna azione di gioco giustifica un comportamento pericoloso e antisportivo, meritevole quantomeno di un giallo. E avrebbe avuto senso una revisione al VAR.