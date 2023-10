Serie A, dall’Inter al Bologna: la classifica è stravolta

Ci sono otto punti di differenza in Serie A fra l’Inter e il Bologna, prossima avversaria da affrontare in campionato, ma la classifica rivela un dettaglio che mette preoccupazione a Inzaghi

Dopo le prime sette giornate, in testa alla Serie A ci sono Inter e Milan a 18 punti. Segue il Napoli, quattro punti più sotto. E poi c’è la Juventus che, nonostante i passi falsi di Sassuolo e Atalanta, si trova a 14 punti insieme ai partenopei e alla Fiorentina, proprio dietro i nerazzurri e i rossoneri.

I rossoblù, con cui i giocatori nerazzurri giocheranno sabato 7 ottobre alle tre del pomeriggio, sono a quota dieci punti, quindi all’ottavo posto in classifica. C’è però un dato che dovrebbe far riflettere sulla delicatezza della sfida. Il Bologna viene da cinque partite senza sconfitte (ha all’attivo due vittorie e tre pareggi) e si presenta come la seconda miglior difesa del campionato, dopo l’Inter, con soli quattro goal subiti.

Thiago Motta è un allenatore che apparentemente si preoccupa più dell’attacco che della difesa, ma in realtà l’italo-brasiliano ha sempre saputo offrire alle proprie squadre equilibrio nel reparto arrentrato. Inoltre, in questo avvio di stagione la classifica del Bologna è stata premiata dalla capacità di tenere la porta inviolata.

I rossoblù subiscono pochissime reti quest’anno. E di chi è il merito? A quanto pare il polacco Lukasz Skorupski, al suo sesto anno con la maglia della squadra, ha deciso di mostrare le sue doti da portiere massiccio e al contempo agile ed esplosivo. Nella classifica dei portieri che prendono meno goal in A è al momento al terzo posto: per lui sono già quattro le partite senza incassare reti.

La classifica in cui il Bologna sfida l’Inter: Skorupski quasi meglio di Sommer

I clean sheet non dicono molto solo sulla tenuta difensiva di una squadra e sulla sicurezza che l’estremo difensore sa comunicare ai compagni: il dato rivela in realtà la solidità dell’intera formazione. Ovviamente, però, conta anche lo stato di forma del portiere. In questo senso, Yann Sommer dell’Inter è attualmente il portiere con più clean sheet in Serie A, con cinque partite imbattuto. Segue appunto Skorupski con quattro, a parimerito con Musso dell’Atalanta e Milinkovic-Savic del Torino, a quattro. A quota tre troviamo Szczesny e tanti altri.

Il portiere del Bologna figura anche nella top-10 momentanea degli estremi difensori che hanno fatto più interventi volti a evitare goal. Al primo posto c’è Turati del Frosinone, con ventinove parate. Al secondo c’è Montipo del Verona con ventiquattro. All’ottavo posto c’è appunto Skorupski con diciotto (hanno fatto meglio di lui Provedel, Di Gregorio, Ochoa, Falcone e Berisha).

Fare goal ai rossoblù in questo momento non è tanto facile. Il polacco è capace di compiere parate importanti nell’arco dei novanta minuti. E infatti Skorupski non ha subito goal contro il Verona, il Napoli, il Monza e l’Empoli.

I dati del Bologna: occhio a Beukema e Orsolini

Inzaghi dovrà far attenzione alla partita di Beukema: il difensore olandese del Bologna è infatti già centrale nel gioco di Thiago Motta, e non a caso è il giocatore con il maggior numero di passaggi riusciti finora in Serie A (è a quota 458). Il centrocampista Michel Aebischer, invece, figura nella top ten dei giocatori con la percentuale più alta di passaggi corretti.

L’altro giocatore da tenere sotto controllo è Karlsson: il ragazzo non si è ancora integrato al 100% nel gioco di Motta ma ha già mostrato di avere grande tecnica e di poter fare la differenza. L’allenatore del Bologna potrebbe anche schierarlo titolare contro l’Inter sulla fascia, in coppia con il solito Orsolini, che i nerazzurri hanno valutato come possibile acquisto l’estate scorsa (l’esterno non si è mai reso mai pericoloso nelle prime sei partite di A, ma alla settima, contro l’Empoli ha segnato una tripletta).

In mediana Aebischer ed El Azzouz, finora, hanno dato prova di affiatamento e solidità, ma Motta ha già deciso di recuperare almeno uno fra Moro e Freuler. Motta non avrà a disposizione Lucumì (fermo per una lesione del retto femorale), Soumaoro (che ne avrà per molti mesi) e il talentuso Posh (bloccato da una lesione al bicipite femorale).