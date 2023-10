Inter-Bologna, tornano a disposizione Frattesi e Sensi

Doppio rientro in casa nerazzurra per Inzaghi in vista di Inter-Bologna, riecco Frattesi e Sensi per completare la mediana e garantire nuove opzioni di gioco

Era desiderio di Simone Inzaghi riavere con sé il maggior numero di giocatori per la sfida dell’Inter contro il Bologna di domani pomeriggio, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A.

Gli acciacchi di Marko Arnautovic lo costringono ad alzare ancora bandiera bianca con la speranza che dopo la sosta possa essere reintegrato prontamente nel gruppo nerazzurro, ma la situazione a centrocampo migliora significativamente. Sia Davide Frattesi che Stefano Sensi hanno infatti completato la seduta d’allenamento odierna assieme al resto della squadra per perfezionare gli ultimi aspetti tecnico-tattici alla partita e tornano a disposizione per la chiamata del tecnico.

Verosimilmente entrambi dovrebbero essere convocati per l’impegno di domani e starà poi ad Inzaghi decidere se impiegarli o meno. In ogni caso dovrebbero partire dalla panchina, con Frattesi in pole per ritagliarsi qualche minuto nel corso del secondo tempo come ormai consuetudine.