7 milioni per Sensi, cessione in Serie A

L’Inter non sa ancora cosa farsene di Stefano Sensi, ma non è affatto escluso che si possa puntare a una cessione a gennaio: il centrocampista urbinate sta confermando di essere un giocatore troppo fragile e quindi poco affidabile

Il primo stop, subito a fine agosto, era stato presentato come un leggero intoppo risolvibile nel giro di meno di una settimana. Lo stesso Stefano Sensi, probabilmente, puntava a essere pienamente recuperato per ripresa del campionato prevista per il 16 settembre, cioè per il derby contro i rossoneri dopo la pausa Nazionali, e invece si è fermato ancora.

Tutto settembre l’ha passato da indisponibile, disperendo quanto buono aveva fatto durante il precampionato. In base a ciò è arrivata l’esclusione dalle liste UEFA, ma non solo. Sensi ha perso anche l’occasione di integrarsi come attaccante adattato per ovviare all’infortunio di Arnautovic. Ecco perché all’Inter perde senso l’ipotesi di un rinnovo.

Il giocatore andrà in scadenza a giugno 2024. L’Inter non vorrebbe perdere il centrocampista a zero, ma allo stesso tempo sa che rinnovargli contratto sarebbe un azzardo. La soluzione per risolvere la questione Sensi è una cessione a gennaio, prima che scada contratto. Il club vorrebbe guadagnare intorno ai 7 milioni. Ma anche 5 potrebbero andar bene. Sarà complicato trovare un acquirente, dato che pochi mesi dopo il ragazzo potrebbe liberarsi a zero.

Sensi ha ancora estimatori in Serie A e in Spagna, e l’Inter proverà in tutti i modi a imbastire una cessione. Qualora non fosse possibile guadagnarci, si navigherà a vista. Sperando che la nuova stagione non passi come le precedenti.

Nei suoi primi tre anni in nerazzurro, Sensi è andato incontro a più di dieci stop forzati, passando quasi 250 giorni in inferemeria. Si parla di un ragazzo sfortunato. Il che potrebbe avere senso prendendo in considerazione solo gli infortuni traumatici. Ma Sensi ha subìto tantissime noie muscolari, che dipendono dalla sua struttura fisica troppo fragile.

Cessione Sensi: l’Inter prova a incassare almeno 7 milioni

Qualora non fosse possibile vendere Sensi a gennaio, potrebbe anche tornare in auge l’idea del prestito, stavolta oneroso, per accompagnare il giocatore verso la scadenza lontano da Milano. Anche in caso di rinnovo, il prestito potrebbe essere l’unica possibilità per potersi mettersi di nuovo in mostra e recuperare fisicamente.

L’ex Sassuolo è il settimo centrocampista in rosa dell’Inter. E ci sono un po’ di squadre che potrebbero accoglierlo. Il Monza se lo riprenderebbe di corsa (ma solo in prestito). Anche Ranieri potrebbe volerlo a Cagliari. E poi c’è la Salernitana, dove il giocatore gode di stima da parte di Morgan De Sanctis.

In precampionato Sensi ha fatto vedere grandi cose. Ma forse la conferma in nerazzurro è stata un errore. Il giocatore non è riuscito a mettersi definitivamente alle spalle i suoi infortuni che finora lo hanno pesantemente condizionato.

Affaticamenti, contratture e strappi

Il marchigiano puntava a un rapido recupero dopo l’affaticamento muscolare subito a fine agosto, e invece ha subìto un altro incidente. Stavolta si è fermato per una contrattura. La fiducia del tecnico e della dirigenza, se c’era, sta scemando. E potrebbe anche decadere nello stesso Sensi la convinzione nei propri mezzi.

Il ragazzo rischia un depressione. E l’Inter un pacco. Ecco perché cedere nel mercato invernale, a oggi, è la strategia più sensata. A meno che il giocatore non risorga, come Lazzaro, e contraddica tutti noi malpensanti.

L’ultima noia fisica, un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra, dimostra però che il giocatore non è a posto atleticamente e che forse non può reggere ancora ad alti livelli.