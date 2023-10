Formazioni UFFICIALI Inter-Bologna: ‘mossa’ a sorpresa di Inzaghi

Le scelte di Inzaghi e Thiago Motta per il match Inter-Bologna valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni della sfida tra Inter e Bologna di scena alle 15 allo stadio ‘Meazza’.

Inzaghi schiera gli stessi che martedì hanno sconfitto il Benfica in Champions League. Nessuna chance dall’inizio, quindi, per Sanchez e Asllani. In difesa Pavard e Bastoni ai lati di Acerbi; Dumfries e Dimarco sugli esterni, Barella e Mkhitaryan a centrocampo con Calhanoglu in cabina di regia. Davanti Lautaro e Marcus Thuram.

Thiago Motta col 4-2-3-1: il trio Orsolini-Ferguson-Ndoye alle spalle di Zirkzee.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-BOLOGNA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All.: Thiago Motta

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata