L’Inter ‘sacrifica’ Esposito: fisicità in mediana, colpo in Serie A

I nerazzurri continuano a sognare il grande colpo per il proprio centrocampo. Il nuovo rinforzo potrebbe essere più vicino di quanto si pensa

Non sta procedendo nel migliore dei modi l’avventura di Sebastiano Esposito al fianco della Sampdoria: club che, tra le tante cose, sta facendo fronte ad un periodo tutt’altro che positivo in campionato.

I ‘blucerchiati’ hanno, infatti, faticato eccome in quest’avvio di stagione e, non per niente, lo stesso sta accadendo al giovane centravanti di attuale proprietà dell’Inter, girato in prestito alla Samp sino a giugno 2024.

Anche in quest’annata, i nerazzurri hanno deciso di spedire il giovane classe ’02 da qualche altra parte: il tutto con l’intento di permettere al ragazzo di trovare una continuità che, parlandoci chiaramente, a Milano non avrebbe potuto di certo trovare. Perlomeno in partenza. Diverso sarebbe potuto essere, invece, dopo l’infortunio di Arnautovic, ma qui entriamo in altri discorsi.

Poco importa. In questo momento Esposito si trova in forza alla Sampdoria ed è, come già anticipato, destinato a rientrare ad Appiano nella prossima estate. Presumibilmente, la stessa ‘Beneamata’, potrebbe finire per far rientrare l’ex Anderlecht in qualche altra operazione: magari in cambio di un nuovo e presunto centrocampista inserendo, in aggiunta, un conguaglio economico. Occhio a questo nome.

Inter, assalto a Ferguson in estate? I nerazzurri potrebbero pensare a un affare con dentro Esposito

E’ Lewis Ferguson uno di quei nomi che l’Inter potrebbe finire per rincorrere concretamente in vista del futuro.

In ottica della prossima stagione, infatti, l’Inter cercherà di aggiungere una buona dose di fisicità alla propria mediana. Un nome da tenere in considerazione può anche essere quello di Lewis Ferguson, giovane centrocampista scozzese di attuale proprietà del Bologna che ha fatto registrare grossi margini di miglioramento in quest’ultimo annetto sotto la guida di Thiago Motta, ex nerazzurro.

Parliamo, ad oggi, di una presunta operazione che potrebbe anche finire per includere un giovane nerazzurro. Occhio, in questo caso, al nome di Sebastiano Esposito: un giovane con grandi capacità tecniche che, però, non ha ancora compiuto il grande passo. Gli splendidi rapporti che intercorrono tra gli emiliani e la ‘Beneamata’ potrebbero rendere le cose meno complicate del previsto.