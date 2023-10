“Non c’è gioia più grande”: Inter, adesso è ufficiale

Traguardo storico per un attuale tesserato della ‘Beneamata’. Il calciatore ha voluto esprimere tutta la propria gioia via social. Si tratta della sua prima volta

In quest’inizio di stagione sono diversi gli atleti a disposizione di Simone Inzaghi che sono, sin da subito, riusciti nell’intento di mettersi in buonissima evidenza.

Tra i tanti pensiamo anche allo stesso Carlos Augusto: calciatore che pur non essendo un ‘titolare’, ogni qualvolta chiamato in causa, sta sempre e comunque rispondendo presente. Sia dall’inizio che a gara in corso.

Quanto di buono fatto dall’ex Monza in queste ultime settimane è testimoniato anche dal fatto che, lo stesso classe ’99, ha appena ricevuto una chiamata importantissima e, c’è da dirlo, a tratti del tutto inaspettata. Si tratta di quella della Nazionale brasiliana.

Prima volta in Nazionale per Carlos Augusto: il CT del Brasile lo ha convocato per i prossimi impegni

Lieta notizia in arrivo per Carlos Augusto. L’esterno di attuale proprietà dell’Inter è stato convocato dal CT della Nazionale brasiliana, Fernando Diniz, per i prossimi impegni. Si tratta della sua prima volta. Di seguito la nota ufficiale pubblicata dai ‘Verdeoro’:

“Il terzino sinistro Renan Lodi, dell’Olympique Marsiglia, e il terzino destro Vanderson, del Monaco, sono stati sconvocati dalla squadra principale maschile brasiliana, in seguito a conversazioni tra il medico della squadra, Rodrigo Lasmar, e i rispettivi dipartimenti medici dei club.

Al loro posto, il tecnico della Nazionale, Fernando Diniz, ha convocato Carlos Augusto, dell’Inter, e Yan Couto, del Girona.

Le prossime partite del Brasile saranno contro il Venezuela, il 12 ottobre, a Cuiabá, e contro l’Uruguay, il 17 dello stesso mese, a Montevideo, nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026″.

Comprensibile, a questo punto, tutta la gioia che nutre dentro di sé il classe ’99 per questo storico momento: colui che ha deciso di uscire allo scoperto via social in questo modo (si era anche parlato di una minima possibilità di vedere Carlos Augusto con indosso la maglia della Nazionale Italiana, ma così non sarà).

Carlos Augusto: “Lo sognavo sin da bambino”, il messaggio social

Carlos Augusto, esterno di attuale proprietà dell’Inter alla sua prima convocazione in nazionale brasiliana, ha deciso di esprimere tutta la propria felicità tramite un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali:

“Ho sognato questo momento fin da quando ero bambino. Ringrazio tutti coloro che sono sempre rimasti al mio fianco e hanno creduto in me. Ho lavorato tanto per questo momento e non c’è gioia più grande che difendere i colori del proprio Paese. È un onore essere stato convocato dal Brasile, onorerò al massimo questa maglia”.

Eu sonhava com isso desde criança. Agradecer a todos que estiveram do meu lado e acreditaram em mim. Trabalhei muito para este momento, pois não há alegria maior do que defender as cores do seu país . É uma honra ter sido convocado pelo Brasil e vou honrar essa camisa ao maximo pic.twitter.com/XZqZs1wGG3 — Carlos Augusto (@CarlosAugust099) October 6, 2023