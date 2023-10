Tutti pazzi per Thuram: 35 milioni sul tavolo Inter a gennaio

L’impatto avuto dal francese coi nerazzurri è stato a dir poco sorprendente. Per l’ex Borussia c’è già la fila: svelata la posizione della ‘Beneamata’

L’Inter è, praticamente, diventata quasi dipendente da Marcus Thuram. Senza metterci fin troppo tempo, infatti, il classe ’97 si è subito preso i nerazzurri sulle proprie spalle.

Già 2 le reti e 6 gli assist messi a referto dal francese in appena 7 giornate di campionato con l’Inter: sinonimo che ‘Tikus’ è parte attiva di questa squadra. Anche nei momenti in cui non segna, l’ex Borussia M’Gladbach sa perfettamente come rendersi utile mettendo, talvolta, i propri compagni in condizione di gonfiare la rete.

Ad essersi resi perfettamente conto del tutto ci ha già pensato qualche club dall’alta caratura europea. Di fatto, ad oggi, Thuram è un calciatore che potrebbe far comodo a decine e decine di squadre per via degli impressionanti ‘strappi’ di cui è dotato.

Non solo in ottica estate 2024: già a gennaio infatti, nel bel mezzo del calciomercato invernale, qualche club inglese potrebbe provare a farsi concretamente avanti per l’attaccante ventiseienne. Resterebbe però, a quel punto, da trattare con l’Inter: società che non intende affatto scendere a compromessi per il suo attuale numero 9. Se non a determinate condizioni.

Thuram via a gennaio per 30/35 milioni? Può provarci il Newcastle: la posizione dell’Inter

Il Newcastle è uno di quei club che potrebbe, già a gennaio, provare a tendere un assalto per Marcus Thuram.

Proprio gli inglesi potrebbero, infatti, anche finire per farsi avanti per il francese: il tutto con l’intento di rinfoltire il proprio reparto avanzato, quest’oggi già forte di Isak.

30/35 milioni di euro: questa la possibile cifra che i ‘Magpies’ potrebbero finire per riporre sul tavolo dell’Inter in virtù del cartellino del francese. Presunta proposta a cui i nerazzurri, naturalmente, direbbero immediatamente di no in ogni caso.