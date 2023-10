Addio già scritto: firma in arrivo col Manchester United

Quest’estate si era ragionato del possibile arrivo a Milano, a prezzo scontato, del centrale del Manchester United: l’obiettivo ha però pronta la firma per continuare con i Red Devils

Sembra vicinissimo il rinnovo di contratto per Victor Lindelof. Il difensore svedese dovrebbe infatti prolungare di una stagione con il Manchester United, nonostante l’interesse dell’Inter e di altri club, italiani e non: in Inghilerra si parla di firma già pronta da apporre sul contratto con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2025.

Lo svedese, che milita tra le fila dei Red Devils dall’estate 2017, non sembra pronto a lasciare il club in cui è cresciuto e poi esploso, nonostante il suo status e quello della squadra in cui milita siano cambiati negli ultimi mesi: Victor non è più un titolare inamovibile per il club (anche se continua a essere parecchio sfruttato come ricambio e tappabuchi), e il Manchester United non è più un team in grado di dettare legge in Premier.

Il suo contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024, aveva spinto l’Inter a farsi avanti quando sembrava che il Bayern Monaco potesse trattenere Pavard in Germania. Lo svedese era dunque uno dei piani B di Marotta e Ausilio. E dal Regno Unito erano arrivati anche alcuni segnali di interesse da parte dell’obiettivo.

Per il Daily Star, il Manchester United avrebbe però deciso di forzare la firma del difensore, per non rischiare di perderlo a zero alla fine della stagione. La scorsa estate, oltre all’Inter, anche dalla Germania si era mosso qualche club per poter prendere il difensore.

Su tutti, pareva che l’Eintracht Francoforte potesse avere qualche speranza. Ma, di fatto, ten Hag si è opposto alla trattativa ritenendo l’esperto Lindelof uno degli elementi più importanti in rosa.

Lindelof firma il rinnovo con il Manchester United: zero speranze di vederlo a zero all’Inter

Marotta, pur rinunciando a un approccio formale in estate, potrebbe aver continuato a seguire il profilo del forte difensore svedese in ottica di un acquisto a zero. Il manager ten Hag difficilmente avrebbe permesso un allontanamento del suo pupillo: l’ex Benfica, la passata stagione, ha collezionato 35 presenze con i Red Devils, confermandosi uno dei pilastri, anche a livello morale, della retroguardia del club inglese.

Secondo il Daily Star, pur non partendo titolare, anche quest’anno Lindelof ha dimostrato di essere importantissimo per lo United. “Il Manchester United desidera estendere il contratto di Victor Lindelof all’Old Trafford per aumentare il valore di mercato dello svedese che, nel corso di una crisi di infortuni nel reparto difensivo, è ancora importante per ten Hag“, si legge sul sito del quotidiano inglese.

Ciò, però non significa che lo svedese verrà messo fuori dal mercato. L’idea del Manchester United è quella di trovare una soluzione per poter guadagnare il giusto da un suo possibile addio, sia a gennaio che a fine stagione. Il club valuterebbe il difensore intorno ai 13 milioni. Cifra che l’Inter non spenderebbe. E che nemmeno la Juventus (altra squadra interessata all’acquisto a zero) sembra a oggi in grado di permettersi.

Un giocatore fondamentale per ten Hag

Il manager olandese del Manchester United non vorrebbe perdere un calciatore in grado di offrire prestazioni solide sia dal 1′ che da subentrato, come difensore centrale, terzino destro o centrocampista difensivo.

Lo scorso anno, pur partendo come riserva di Lisandro Martinez e Raphael Varane, si è dovuto caricare sulle spalle la difesa (insieme al poco funzionale Harry Maguire, quando la coppia di difensori centrali si è infortunata nella stessa partita (contro il Siviglia, ad aprile).

Alla fine della stagione, Lindelof si è distinto come il calciatore con la percentuale di passaggi completati più alta della Premier (93,1%) e ha garantito solidità a un reparto spesso allo sbando.