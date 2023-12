Scambio alla pari con Taremi: così il Porto ‘beffa’ l’Inter

Inter ancora su Taremi ma il Porto non attende lo svincolo a giugno, ecco una strada secondaria per la cessione a gennaio verso la Premier League

L’Inter pianifica i prossimi colpi di mercato con la dovuta celerità per non farsi trovare impreparata nei prossimi mesi, quando anche molte delle altre pretendenti inizieranno a muovere i propri fili in vista della sessione estiva.

Le prime operazioni dirette dalla dirigenza nerazzurra avverranno entro le mura di casa, con i rinnovi di calciatori di peso come Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Poi, però, sarà necessario guardare alla situazione dell’infermeria per capire in che modo esporsi sull’assunzione di un nuovo difensore centrale per sopperire alle troppe assenze nel reparto. E infine, con lungimiranza, osservare a tutti i profili offensivi che potrebbero tornare utili per il prossimo anno. Compreso uno degli obiettivi principali che porta il nome di Medhi Taremi.

Il centravanti iraniano era stato vicinissimo a vestire la maglia del Milan la scorsa estate ma una serie di impedimenti hanno costretto il calciatore a ritagliarsi spazio per un’ultima stagione tra le file del Porto. Sulla base di queste premesse, anche l’Inter si è affacciata alla sua porta chiedendo informazioni sulle condizioni per un’eventuale annessione al progetto di Simone Inzaghi a parametro zero. Questa resta infatti la principale via che il club intende percorrere per raggiungerlo, senza troppe fatiche economiche.

Il Porto non attende e lancia Taremi sul mercato invernale, porte aperte per lo United in cambio di Martial

D’altro canto, tuttavia, il Porto non vuol restare a guardare. Certo delle inesistenti possibilità di discutere con la sua entourage per un rinnovo di contratto in extremis, slanciato anche dalla voglia dello stesso Taremi di cambiare aria dopo tante stagioni in Portogallo, il club lusitano potrebbe tentare di venderlo già nella finestra di gennaio al fine di ottenere un piccolo ritorno economico dall’operazione.

Gli intermediari potrebbero offrirli una scappatoia anche in Premier League, dove il cartellino di Anthony Martial sembra ormai destinato ad essere svenduto dal Manchester United. Lo scambio alla pari appare una soluzione possibile ma comunque complicata per via delle grosse pretese d’ingaggio lanciate dal centravanti francese, ancora a caccia di una stagione da redenzione per mettere fine alle voci sul suo lento declino.