Miglior momento della carriera, Darmian risponde così

Il numero 36 nerazzurro si è espresso in conferenza stampa al fianco di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Real Sociedad. Le sue dichiarazioni

E’ in programma domani sera al ‘Meazza’ alle ore 21 il fischio d’inizio di Inter-Real Sociedad, match valevole per la sesta giornata dei gironi di Champions League.

A contendersi il primo posto all’interno del raggruppamento D saranno, infatti, la formazione di Simone Inzaghi e quella di Alguacil Barrenetxea: entrambe con 11 punti all’attivo.

La posta in palio è alta, ragion per cui servirà sin da subito il giusto approccio alla gara. A ribadirlo in conferenza stampa è stato Matteo Darmian, calciatore scelto dall’Inter per raccontare il modo in cui i nerazzurri stanno vivendo la vigilia di quest’importantissimo appuntamento.

Darmian: “Nessun segreto, stiamo facendo in modo di evitare gli errori commessi lo scorso anno”

“Se nella scorsa regular-season non siamo riusciti ad avere la giusta continuità a livello di risultati in campionato, quest’anno stiamo facendo in modo di non ripetere lo stesso errore attraverso il duro lavoro e approcciando qualsiasi tipo di gara nel modo giusto”.

Così ha esordito Matteo Darmian in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Real Sociedad proseguendo poi così sull’argomento: “Siamo un grande gruppo ma la stagione è ancora lunga e dobbiamo continuare così, a maggior ragione se difronte a noi troveremo una squadra organizzata e di grande qualità come quella della Real Sociedad. Anche la loro è una qualificazione ampiamente meritata”.

“Non sarà facile – spiega il numero 36 nerazzurro – ma noi scenderemo in campo per provare a portare la vittoria a casa, come sempre del resto. Se questo è il miglior momento della mia carriera? Personalmente non lo so, ma in ogni caso non c’è un segreto. Cerco sempre di dare il mio contributo e sono contento della fiducia trasmessami da parte di tutti. Siamo sulla strada giusta. Il nostro è un grande gruppo e lo si sta percependo anche in campo”.

Dichiarazioni da vero e proprio leader quelle rilasciate da parte dell’ex Manchester United, diventato negli anni uno dei veri valori aggiunti della formazione di Simone Inzaghi. Una colonna portante di questa squadra su cui, non a caso, la formazione nerazzurra è disposta a continuare a fare affidamento anche in futuro. Questo a conferma di un rinnovo già avviato.

Rinnovo Darmian-Inter: ecco a che punto siamo

Sono già incominciate le negoziazioni tra l’Inter e l’entourage di Matteo Darmian per il discorso legato al prolungamento di contratto del classe ’89.

Nonostante l’opzione di rinnovo per un’altra stagione presente nell’accordo di Darmian sottoscritto a febbraio 2023 coi nerazzurri, quest’oggi in scadenza a giugno 2024, la volontà del club meneghino pare essere quella di offrire direttamente un biennale all’ex difensore di Torino e Parma in segno di riconoscimento per via di quanto compiuto di buono in queste ultime stagioni. Un calciatore che: “Ha dimostrato il proprio valore senza che i giorni gli abbiano dato tanto spazio“. Questo è quanto affermato, recentemente, dall’AD nerazzurro Beppe Marotta.