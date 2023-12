Inzaghi candidato al titolo FIFA “The Best Coach”, con lui anche Spalletti

Grande invito per il tecnico nerazzurro dell’Inter, Simone Inzaghi, in vista della premiazione come miglior allenatore della passata stagione. L’Italia fa due su tre

Aver spinto molto a fondo sul pedale dell’acceleratore nel corso della passata stagione è servito a creare una mentalità vincente. A tal punto da rendere l’Inter una delle realtà europee più temute per qualità di gioco, determinazione e spettacolo.

Lo Scudetto è mancato per più di un soffio, complici una serie di scivoloni che hanno invece favorito il Napoli di Luciano Spalletti. Ma sotto il profilo di tutte le altre competizioni disputate, il gruppo nerazzurro è stato senza ombra di dubbio il migliore. E Simone Inzaghi non può che esserne ancora oggi fiero. Una Coppa Italia, una Supercoppa e una finale di Champions League valgono infatti molto anche a livello personale oltre che nella speciale bacheca dei trofei collezionati dal club nella sua storia.

Con tanto di apprezzamento da parte degli addetti ai lavori FIFA, i quali hanno chiamato lo stesso tecnico piacentino a presentarsi il prossimo 15 gennaio per la contesa del prestigioso premio “The Best Coach” dell’annata 2023. Una sorta di ‘Pallone d’Oro’ destinato a colui che si è meglio distinto al seguito della propria squadra.

Inzaghi come Spalletti e Guardiola, tris di finalisti per il premio miglior allenatore dell’anno FIFA

Lo scorso settembre ad esser stati selezionati per una prima scrematura ufficiale sono stati anche Xavi, tecnico del Barcellona e Ange Postecoglu, oggi sotto contratto con il Tottenham. I due sono poi stati scartati per fare spazio ai tre finalisti ufficiali: oltre ad Inzaghi, infatti, figurano anche Spalletti per la sua cavalcata vincente con il Napoli e Pep Guardiola. Quest’ultimo appare il favorito alla vittoria finale, per aver raggiunto con il suo Manchester City nuove vette di predominio assoluto in Europa.

Al di là di come andrà la premiazione, per Inzaghi si tratta comunque di un risultato personale eccezionale. Raggiunto soltanto da pochi eletti. E chissà se proprio al termine della stagione attuale, con lo Scudetto stampato sul petto ed una potenziale nuova sorpresa nel corso della fase ad eliminazione di Champions, l’Inter non possa regalargli qualcosa di più per il prossimo anno.