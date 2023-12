L’Inter dice no e la Juve chiude l’affare: 30 milioni cash

Interesse smodato della Juventus per Sudakov dello Shaktar, mentre l’Inter si defila per una fascia di prezzo oltremodo smisurata per le casse societarie

Inter e Juventus ballano insieme in uno spazio ristretto in quella zona lì della classifica, solitarie in vetta e sempre più etichettate come favorite alla vittoria finale del campionato con tanto di Scudetto da cucire sul petto.

Per i nerazzurri si tratta di un obiettivo decisamente alla portata e bramato a gran voce dal tecnico Simone Inzaghi, mentre per la controparte bianconera non può che essere l’obiettivo minimo da raggiungere al termine di una stagione priva di partecipazione alle competizioni europee.

Al fine di raggiungere tale scopo, entrambe le squadre sono pronte a tutto anche sul mercato. Specie i secondi, slanciati dalle osservazioni puntigliose del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, autore di mosse di mercato pazzesche in passato alla guida del Napoli. Da Victor Osimhen a Kvicha Kvaratskhelia, il prossimo nome sul taccuino è uno soltanto: Heorhij Sudakov.

Niente Inter per Sudakov, la Juventus sfida le big di Premier per 30 milioni di cartellino

Il centrocampista ucraino, primo della classe anche con la sua Nazionale che ha di recente affrontato l’Italia nell’ultimo scontro diretto valevole per la qualificazione all’Europeo 2024, piace per rendimento e prospettive di crescita.

Da molto tempo il dirigente bianconero lo segue da vicino e molti indizi lasciano presagire un possibile assalto al suo cartellino già nel corso della sessione invernale di mercato. Il momento perfetto per lasciarsi alle spalle proprio l’Inter, una delle tante possibili destinazioni preferite da parte dello stesso Sudakov e la sua entourage.

I nerazzurri, in ogni caso, non potrebbero competere con la Juventus per motivazioni legate soprattutto al costo dell’operazione vicino ai 30 milioni di euro. Oltretutto, l’Inter detiene un reparto mediano al completo al momento e non necessiterebbe di un nuovo profilo in aggiunta a quelli già presenti e voluti fortemente da Simone Inzaghi. Per certi versi le cifre saltate fuori nelle ultime ore fanno titubare anche la stessa formazione bianconera di Massimiliano Allegri, con molti altri club di Premier League ben più disposti ad investire senza grossi problemi finanziari su giocatori simili.