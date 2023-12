Ora l’Inter rischia grosso: le possibili avversarie agli ottavi Champions

L’Inter accede da seconde agli ottavi di finale di Champions League e ora ha di fronte temibilissime avversarie

Lo 0-0 contro la Real Sociedad potrebbe costare caro. E adesso il pubblico nerazzurro ripensa con evidenti remore a come la squadra avrebbe dovuto affrontare la partita in casa, con la qualificazione già in tasca. Osare di più sarebbe stato lecito e sensato. Sì, Marotta e Inzaghi hanno già lasciato intendere che l’obiettivo stagionale è la seconda stella. Anche i tifosi chiedono lo Scudetto…

La Champions League, però, non è una competizione da affrontare con sufficienza (porta prestigio, sicurezza e soldi) o senza entusiasmo. Dopotutto l’Inter è la finalista della scorsa edizione e ha il dovere di arrivare il più lontano possibile.

Si poteva fare qualcosa in più? Certo, ma non solo al Meazza contro la Real Sociedad. L’Inter avrebbe potuto provare a vincere anche contro il Benfica, in Portogallo. E invece, in quell’occasione, ha regalato il primo tempo agli avversari, trovandosi costretta a recuperare 3 goal nel secondo tempo. E così, ad arrivare prima in classifica nel girone, è stata la squadra di quarta fascia, contro cui l’Inter è riuscita solo a pareggiare, due volte.

La squadra di Simone Inzaghi dovrà ora affrontare una prospettiva scomoda, quella di essere pescata al sorteggio da seconda, trovandosi quindi di fronte a una squadra che ha concluso da prima il suo girone. E quali sono le avversarie che l’Inter potrebbe affrontare agli ottavi di finale di Champions League?

Le temibili avversarie agli ottavi dell’Inter: è già finita?

Per regolamento, la squadra nerazzurra affrontare le qualificate da prime nella fase a gironi di Champions League, escluse le formazioni italiane. E i nomi, messi uno dietro l’altro, fanno un po’ tremare le gambe. Le alternative possibili contemplano il Bayern Monaco, l’Arsenal, il Real Madrid, il Manchester City. E poi molto probabilmente il Barcellona (se il Barça non perde e lo Shakhtar non vince con 3 goal di scarto contro il Porto), l’Atletico Madrid (se non vince la Lazio) e una tra PSG o Borussia Dortmund.

A deciderlo sarà il sorteggio, in programma lunedì 18 novembre (ore 12.00 a Nyon). Nell’attesa tutti continueranno a domandarsi se l’Inter non si sia inutilmente complica la vita da sola in Champions League, schierando una squadra di riserve contro il Benfica nel quinto turno e poi preferendo Sanchez a Lautaro dal primo minuto contro la Real Sociedad a Milano.

Va detto che l’Inter affronterà a una delle potenziali avversarie agli ottavi come finalista della scorsa Champions e dunque come squadra, sulla carta, in grado di tener testa a ogni possibile situazione.

Probabilmente Inzaghi ha scelto di porre in secondo piano gli ultimi due impegni di coppa, preferendo ottenere maggior continuità in campionato. La scommessa è stata persa. Lo dimostra il secondo posto nel girone. E lo confermano le prestazioni. Il primo tempo assurdo di Lisbona contro il Benfica ha dimostrato che le seconde linee non possono garantire nulla in Champions.

Chi sarebbe meglio pescare

Il Real Madrid di Ancelotti è attualmente secondo in Liga, dietro al Girona. Nelle ultime 5 partite di campionato ne ha vinte 3 e pareggiate 2. In Champions ha dimostrato la solita forza, spinta da un sorprendente Bellingham. Il Manchester City lo conosciamo bene. Anche il Bayern Monac è attualmente secondo in campionato, dietro il Leverkusen, ma in Champions ha rivelato di essere una delle squadre più temibili dell’anno.

Anche Arsenal e Barcellona, nonostante il periodo di forma non eccezionale, sono squadre pericolose da affrontare così presto in questa competizione. Poi c’è l’Atletico, un nemico scomodissimo, in ogni tipo di contesto. PSG e Dortmound sono i nomi più tranquilli. Il che è tutto dire.

Gli incontri di andata si giocheranno il 13, 14, 20 e 21 febbraio 2024. Quelli di ritorno, invece, si terranno il 5, 16, 12 e 13 marzo. Non ha senso sperare di incontrare questa o quell’altra squadra. In prospettiva, per chi vuol andare avanti, sfidare un’avversaria tosta subito, conta fino a un certo punto: bisogna affrontarle tutte, in un modo o nell’altro.