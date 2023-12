Dal City al Real Madrid, i ‘pericoli’ per l’Inter agli ottavi Champions

Qual è l’avversaria più temibile per l’Inter agni ottavi di Champions League? Dal Real di Ancelotti alla rivincita contro il City di Guardiola

Per gli ottavi di Champions League, tra le sette possibili avversarie dell’Inter (cioè le sette squadre arrivate prime nel girone oltre alla Real Sociedad) ci sono due club tedeschi, due inglesi e tre spagnoli. Per la Germania, le qualificate sono Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Per l’Inghilterra Arsenal e Manchester City. Infine, per la Spagna, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid.

L’Inter figura fra le seconde con PSG, Lazio, Napoli, Porto, Lipsia, Copenhagen e PSV. Sulla carta, quindi, la squadra nerazzurra è insieme a quella parigina l’avversaria che tutte le prime vorrebbero evitare.

Per l’Inter non si prospetta un ottavo facile, e si sapeva. Vincere al Meazza contro la Real Sociedad avrebbe significato battersi con una fra Lipsia, Porto, PSG, PSV e Copenhagen. Tutte rivali a portata. Ma è andata com’è andata e bisogna concentrarsi sulla prossima, di avversaria, non su quella passata.

Fra le prime, l’unica abbordabile sembra il Borussia Dortmund. Non uno squadrone, ma di certo una formazione piena di giocatori di qualità e disposti al sacrificio. Non è un caso che nella scorsa stagione, i gialloneri siano stato vicinissimi a soffiare il titolo al Bayern Monaco.

Il Borussia è una squadra per tradizione agguerrita e assai fisica. Terzic è un profeta del 4-2-3-1, e punta molto sulla solidità del centrocampo e sull’esplosività di Haller. Il punto debole, come si è visto nelle partite di girone contro il Milan, è la difesa. Ma al Signal Iduna Park soffrono anche i top club. DIFFICOLTÀ: ☆☆☆

L’altra tedesca, il Bayern Monaco, è un avversario che spaventerebbe chiunque. La squadra di Tuchel non è solo piena di campioni ma è anche cinica e assai motivata. In quest’ultimi giorni ha mostrato già troppe fragilità (la sconfitta in coppa nazionale contro una squadra minore e i quattro goal presi dall’Eintracht), e in Champions non vuole sbagliare.

La sconfitta contro l’Eintracht di qualcge giorno fa è stata la prima in campionato in questa stagione, ed è stata pesante, rendendo di fatto il Bayer Leverkusen l’unica squadra ancora imbattuta in Bundesliga. Ma in Champions i campioni del Bayern Monaco suonano un altro spartito. DIFFICOLTÀ: ☆☆☆☆☆

Le avversarie più pericolose da incontrare agli ottavi

Il Barcellona di Xavi è in un momento poco felice. Sia in campionato che in Europa ha dimostrato di non riuscire a dominare. La difesa quest’anno lascia molto a desiderare.

In Champions, anche quelli che dormono in Liga si svegliano e giocano dei partitoni. Vedi Joao Felix. L’Inter ha però già dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà Xavi. DIFFICOLTÀ: ☆☆☆

L’Atletico, per valore tecnico, è inferiore al Barcellona, ma per stile di gioco potrebbe essere un avversario molto più ostico per l’Inter. In questo senso, Inzaghi dovrebbe preoccuparsi parecchio qualora agli ottavi dovesse beccare Simeone. DIFFICOLTÀ: ☆☆☆☆

Attenti ai mostri: City e Real

Il Real è sempre il Real, anche se apparentemente povero di campionissimi. Quest’anno c’è un Bellingham spaventoso in campo. E poi Ancelotti sembra deciso a puntare alla Champions. Il Napoli ha dimostrato che anche i Blancos possono essere messi in difficoltà. Ma Ancellotti ha contro-dimostrato che pure un giocatore del Real può vincere da solo la partita. DIFFICOLTÀ: ☆☆☆☆☆

L’Arsenal è una squadra che in Champions ha fatto benissimo dimostrandosi attrezzata per spaventare chiunque. Eppure, per caratteristiche, potrebbe essere l’avversario ideale dell’Inter, dato che lascia molto campo agli avversari. DIFFICOLTÀ: ☆☆☆☆

E poi c’è il City di Guardiola, che l’Inter conosce bene. Rispetto alla scorsa estate, gli eroi del Triplete inglese sembrano un tantino meno brillanti. Ma c’è comunque da tremare. Il punto debole è il centrocampo. O meglio: il ricambio dei centrocampisti titolari. A Pep manca un sostituto naturale di Rodri. DIFFICOLTÀ: ☆☆☆☆☆