Senatore fatto fuori: clamoroso, nuovo affare Bayern-Inter

C’è chi parla di un rapporto ormai conflittuale fra allenatore e senatore: l’Inter potrebbe buttarsi sul campione del Bayern

Tuchel non vorrebbe più averlo in rosa. E potrebbe avallare dunque una cessione a prezzo stracciato. È ciò che suggerisce Bild, sulle cui pagine si legge in che modo il tecnico vorrebbe sbarazzarsi di un senatore del Bayern Monaco. In questo senso, il club tedesco potrebbe cominciare presto a cercare acquirenti. Gli agenti del giocatore potrebbero di conseguenza offrirlo in Italia.

Vengono così fuori i soliti nomi, dalla Juve all’Inter… A chi non i interesserebbe avere in squadra uno come Leon Goretzka? Un giocatore importante e, secondo quanto si racconta, prendibile anche senza un eccessivo esborso economico. Ma ci sarebbe comunque da mettere in conto un enorme ostacolo.

Parliamo dell’ingaggio: Goretzka prende 7,5 milioni più bonus a stagione. Troppi per tutti i club italiani. Anche per prendere un giocatore così esperto e forte. Il ventottenne fino a un paio di anni fa era considerato uno dei migliori centrocampisti d’Europa. Tecnico, fisicamente dominante e versative, Goretzka è a suo agio come centrocampista centrale, mezzala, trequartista ed esterno di centrocampo.

Ma davvero al Bayern Monaco sono pronti a perderlo? Pare che Thomas Tuchel abbia deciso di ridurre il numero di calciatori in rosa. E Bild è persuaso che a gennaio o, più probabilmente, a fine stagione potrebbero lasciare pezzi da novanta come Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Serge Gnabry e, appunto, Leon Goretzka.

Tuchel fa fuori il senatore: il Bayern mette in vendita Leon Goretzka

Al Bayern Monaco tutto è possibile. Nessun giocatore è intoccabile. Tutti vivono sotto costante pressione, e basta qualche mese non al top per regredire da campione a sacrificabile.

Così è stato per Leon Goretzka, che sta vivendo una stagione di alti e bassi, con tante panchine, l’infortunio e poi il ritorno in auge, come uno dei giocatori chiave del club.

In Germania la stampa è divisa. C’è chi pensa che il senatore lascerà presto il Bayern e chi invece è convinto che il giocatore possa dare ancora tanto alla squadra e che Tuchel non abbia alcuna intenzione di lasciarlo partire.

In quest’ottica il manager del Bayern sarebbe piuttosto soddisfatto della reazione avuta nell’ultimo mese da Leon Goretzka. Sì, lo stesso Thomas Tuchel che in passato lo ha criticato esplicitamente potrebbe ora aver deciso di dare una seconda occasione al suo ex fedelissimo. Il centrocampista ha finora subito vari smacchi, fra cui l’esclusione dalla Nazionale… Ma è sempre riuscito a riprendersi. E ora, per lui, la situazione potrebbe essere un po’ meno critica di come la descrive certa stampa sportiva.

Ciononostante continuano le speculazioni sul suo futuro lontano dalla Baviera. Il tedesco ha attraversato un periodo difficile, è vero, ma non si è del tutto arreso.

Trattativa troppo complicata

Goretzka potrebbe insomma aver ritrovato le giuste motivazioni. E infatti, nelle ultime uscite, si è ripreso il posto da titolare. Proprio questo suo atteggiamento sarebbe stato apprezzato da Tuchel.

Nel 2024, tuttavia, la situazione potrebbe cambiare ancora. Il centrocampista del Bayern potrebbe cominciare a guardarsi intorno, soprattutto se il club dovesse ingaggiare un nuovo centrocampista. Goretzka potrebbe quindi ritrovarsi a lottare per il ruolo di riserva a centrocampo con Joshua Kimmich.

Per l’Inter si tratterebbe comunque di un affare troppo complicato. I precedenti con il Bayern dimostrano poi che anche i giocatori in rotta con l’allenatore vengono venduti a prezzi alti. E poi Marotta ha un altro obiettivo a centrocampo, tatticamente simile a Goretzka: è Zielinski del Napoli.