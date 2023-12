Ha ‘castigato’ il Milan e Ausilio sogna di portarlo all’Inter

È un vecchio pallino del Ds nerazzurro. Avrebbe voluto portarlo a Milano quando ancora giovava in Austria, col Salisburgo

Più che una prima punta, vista l’esplosione di Thuram e l’affermazione di Lautaro nelle vesti di bomber, in ottica futura e cioè prossima stagione l’Inter sta vagliando delle seconde punte. Andrà via Sanchez. In un certo senso proprio un’alternativa, ma che possa eventualmente anche giocarci insieme, al numero dieci argentino.

In tal senso, secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, Ausilio e la sua squadra terrebbero sempre sott’occhio Kevin Adeyemi. Ventidue anni il prossimo 18 gennaio, il tedesco è capace di fare un po’ tutto in attacco: seconda e prima punta, ma pure l’attaccante esterno nel 4-3-3 del Borussia Dortmund.

Ausilio provò a prenderlo quando ancora militava nel Salisburgo, ma l’ingresso in scena delle big tedesche e la mancanza di fondi spinsero il talento di origini nigeriane in Bundesliga. Alla fine i gialloneri ebbero la meglio sul Bayern, presentandogli un progetto di crescita migliore di quello dei bavaresi nonché delle società inglesi.

Perlomeno fin qui, però, l’avventura al Dortmund non è stata come ci si aspettava. Colpa soprattutto dei problemi fisici, già cinque. L’attuale è all’articolazione della caviglia, i più seri sono stati quelli alla coscia, due strappi che lo ha messo fuori gioco per un totale di tre mesi, senza contare i tempi di recupero per il rientro a una condizione fisica quantomeno accettabile.

Il secondo strappo, avvenuto l’estate passata, ha pregiudicato il suo inizio di stagione. 18 le presenze, ma solo poco meno di 800′. Appena 366′ in Bundesliga, 340′ in Champions dove la squadra di Terzic è passata da capolista del girone che includeva Psg, Newcastle e Milan.

Ai rossoneri, il numero 27 ha siglato uno dei due gol – entrambi in Champions – della stagione. Il 28 novembre scorso, al ‘Meazza’, Adeymi realizzò la rete del definitivo 3-1 del Borussia, un successo che valse l’accesso agli ottavi di Emre Can e compagni.

In scadenza a giugno 2027, il tedesco rappresenta comunque un obiettivo di difficilissima realizzazione. Il Dortmund è una bottega molto cara, lo ha pagato 30 milioni e per il suo cartellino – ammesso che voglia disfarsene già a fine annata – chiederebbe sicuramente una cifra maggiore nonostante il ragazzo non abbia finora mantenuto le aspettative.

Adeyemi troppo complicato, Martial nome concreto

Restando in tema seconda punta, più alla portata per l’Inter è Anthony Martial. Informazioni avute da Interlive.it parlano di ipotesi concreta in vista di giugno considerato che il francese è apprezzato sul piano tecnico e, soprattutto, acquistabile a costo zero.

Come scritto da ‘The Athletic’ nei giorni scorsi, il Manchester United non ha infatti intenzione di esercitare l’opzione rinnovo presente nel contratto del fresco ventottenne, un giocatore dal potenziale enorme che però andrebbe rigenerato dopo stagioni pessime.