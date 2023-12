Le dichiarazioni del vicepresidente dell’Inter a margine della cerimonia dei sorteggi di Champions tenutasi in questi ultimissimi minuti a Nyon

L’urna di Nyon ha parlato. Sarà l’Atletico Madrid l’avversaria dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League, formazione che l’ex Capitano nerazzurro e oggi vicepresidente del club meneghino, quale Javier Zanetti, conosce particolarmente bene.

“Conosciamo bene il ‘Cholo’, è un mio amico e so perfettamente come prepara questo tipo di partite. È un ex Inter che ha lasciato bei ricordi qui da noi. Saranno due partite molto complicate, secondo il mio modo di vedere, perché le squadre di Simeone non mollano fino all’ultimo e altrettanto faremo noi” – ha dichiarato in apertura l’ex bandiera nerazzurra, proseguendo poi così sulla questione.

“La gestione di Inzaghi in prossimità degli impegni con Real Sociedad e Lazio? Sarebbe stato possibile rivolgere massima attenzione a entrambe, ma ricordiamoci che difronte avevamo un’ostica formazione come quella spagnola che alla fine non si è rivelata come tutti quanti pensavano e che è arrivata meritatamente agli ottavi di Champions“ – spiega.

“Abbiamo tentato di vincere la gara di ritorno ma non ci siamo riusciti. Siamo arrivati secondi ed eravamo ben consapevoli del fatto che questo sorteggio sarebbe stato molto complicato, però adesso conosciamo il nostro avversario e prepareremo questa doppia sfida al meglio, così come abbiamo sempre fatto”.

Zanetti: “Inter a caccia di opportunità per gennaio, serve un sostituto di Cuadrado”

Atletico Madrid a parte, Javier Zanetti ha poi rivolto un pensiero anche al mercato. Un mercato che, proprio come confermato dalle dichiarazioni del vicepresidente nerazzurro, vedrà l’Inter costretta a correre ai ripari già a gennaio.

“Una nuova prima punta visti i guai fisici rimediati da Arnautovic e Sanchez? In questo momento l’unico caso che abbiamo è quello di Cuadrado, calciatore che ha deciso di operarsi e che perderemo per tre mesi. Siamo quindi in cerca di un’opportunità di mercato che ci permetta di sopperire all’assenza di Juan. È un giocatore che avrebbe potuto darci tanto e quel che è certo è che occorre una nuova pedina da poter arruolare in quella posizione lì” – ha concluso l’ex bandiera nerazzurra.