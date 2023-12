Asllani, erede designato di Calhanoglu, convince fino a un certo punto: l’alternativa gioca nell’Arsenal ma pare ora assai vicina alla Juve (che propone uno scambio con Kean)

Cristiano Giuntoli, senza soldi da investire sul mercato, deve inventarsi qualcosa per trovare ad Allegri due centrocampisti, di cui uno almeno di spessore internazionale. Per arrivare a un nome importante, la Juve potrebbe anche essere disposta a sacrificare un profilo di prospettiva come Kean. L’intermediario di calciomercato Michele Fratini ha lanciato a tal proposito un’interessante indiscrezione, che coinvolge la Juve, appunto, ma anche l’Arsenal e l’Inter.

Il contesto è noto: Cristiano Giuntoli sta trattando da settimane Kalvin Phillips e Rodrigo De Paul. Il primo sembra un nome più abbordabile del secondo, anche se il Manchester City potrebbe pretendere un prezzo più alto del previsto. Accanto a questi due profili, il dirigente juventino sta continuando poi a corteggiare referenti più giovani ma già assai promettenti. Uno di questi è Andrea Colpani del Monza. L’altro è Charlie Patino dell’Arsenal.

Il giovane centrocampista inglese di origini spagnole è classe 2003 che sta giocando in Championship, nello Swansea, il cui cartellino appartiene però all’Arsenal. I Gunners lo valutato quasi 30 milioni. Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Frantini ha cercato di fare il punto della situazione.

“Charlie Patino è un tuttocampista, può giocare sia davanti alla difesa che come regista o trequartista“, ha spiegato l’intervistato. “Ha tanta qualità e in Inghilterra piace a tanti, ha molto talento. Forse è il più grande calciatore dell’Arsenal a livello di settore giovanile“.

“Non esagero a dire che siamo davanti a un giocatore che potrà dire la sua ad alti livelli, se trova la giusta piazza. L’Arsenal lo ha prestato prima al Blackburn e ora allo Swansea, ma pensa di riprenderlo a giugno“, ha proseguito l’intermediario.

Scambio con Kean per arrivare a Patino dell’Arsenal: la Juve ci prova

Secondo Frantini Patino piace anche in Italia, soprattutto a Juve, Milan e Inter. “Dopotutto è tra i 50 giovani più forti al mondo… Non so se Rabiot resterà alla Juve: Patino è mancino come lui e Giuntoli vuole prendere i più forti talenti in giro per dare qualità e geometrie a centrocampo in cabina di regia. Per quanto riguarda il prezzo, i Gunners chiedono sui 30 milioni di euro, magari 20 di fisso e 10 di bonus“.

Il prezzo è alto ma la Juve, secondo l’intermediario, può sfruttare delle pedine di scambio gradite al club britannico: “Primo fra tutti Moise Kean: è vero che la sua prima esperienza in Premier con l’Everton non andò bene, ma ora si sta riprendendo e potrebbe essere l’attaccante che cerca l’Arsenal per completare il reparto offensivo“.

“La Juve vorrebbe fare l’affondo già a gennaio, mentre il Milan ci pensa più per l’estate. E poi attenzione anche all’Inter come erede di Calhanoglu“, ha concluso l’intervistato. Ma è davvero così? L’Inter cerca un nuovo mediano pur avendo in rosa Asllani?

Rocco Vata e Veldin Hodza: due giovani nel mirino di Ausilio

L’Inter è sempre attenta all’acquisto di giovani di prospettiva, anche se nella scorsa sessione di mercato ha deciso di investire poco per quanto riguarda l’acquisto di giocatori da inserire nella Primavera. Da un po’ di tempo, però, gli osservatori nerazzurri stanno seguendo il giovane scozzese di origini albanesi Rocco Vata: un trequartista adattabile a interno destro e a regista che gioca nel Celtic.

Il ragazzo ha impressionato tutti con le formazioni giovanili del Celtic e in passato è stato seguito anche da Roma, Milan e Juve. Pareva poi che potesse trasferirsi al Manchester United, e invece è rimasto a Glasgow. Ora sul ragazzo ci sono il Frosinone, la Salernitana e pure l’Inter.

L’altro giovane centrocampista seguito dall’Inter è il mediano croato Veldin Hodza, nato a Fiume nel 2002, che gioca titolare nel Rijeka. Ausilio pensa che possa essere il nuovo Brozovic, e per ora lo segue con vivo interesse, pronto a muoversi per giugno, qualora il prezzo non superasse i 2 milioni di euro.