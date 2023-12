Le parole del tecnico dell’Inter dopo la sconfitta subita in rimonta contro il Bologna e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia

“Dispiace perché avevamo vinto la coppa negli ultimi due anni. Per come avevamo condotto la gara, avremmo meritato di vincere, ma il calcio va così”. Inzaghi non nasconde l’amarezza per il ko contro il Bologna che sancisce l’uscita dall’Inter dalla Coppa Italia, vinta dai nerazzurri negli ultimi due anni.

“Posso solo rimproverare la squadra per la gestione dopo l’1-1 – ha aggiunto il tecnico al microfono di ‘Mediaset’ – I ragazzi non sono felici, ma non lo siamo tutti perché avevamo fatto un’ottima partita. Purtroppo è andato avanti il Bologna”.

L’altra notizia negativa della serata è l’infortunio di Lautaro, in tal senso Inzaghi dà delle rassicurazioni anche se solo nelle prossime ore se ne saprà di più: “Ha avuto un affaticamento, adesso sarà da valutare. Speriamo che non sia successo nulla, i medici sono tranquilli ma giochiamo tra 72 ore e quindi sarà da valutare”.

Tra i peggiori in campo Marko Arnautovic, di parere opposto Inzagho: “Mi è piaciuto, ha fatto quello che doveva fare e che gli avevamo chiesto. Non è stato fortunato in zona gol”.

Inzaghi ‘difende’ pure Sensi, che sull’azione del 2-1 non ha retto il passo di Ndoye: “Tantissimi calciatori sarebbero in difficoltà nel rincorrere Ndoye – ha evidenziato – Stefano è entrato bene, ha fatto ciò che doveva fare. Nell’azione, è chiaro che una volta aggredita la palla non bisognava far passare Zirkzee, poi il 90 per cento dei calciatori sarebbe arrivato in ritardo”.

Man of the match proprio lui, Zirkzee, nel mirino pure di Marotta e Ausilio: “È un ottimo giocatore, sul primo gol è stato bravissimo. Anche sul secondo… In Italia sta dimostrando da un anno e mezzo di essere in grandissima ascesa”.