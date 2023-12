Alex Sandro come Cuadrado? “Trattativa avviata”

Il brasiliano potrebbe compiere parte delle orme percorse dal colombiano soli pochi mesi fa. L’addio a zero dalla Juve si avvicina sempre più

Ha sorpreso chiunque l’addio di Juan Cuadrado dalla Juventus nella passata estate, non tanto per i saluti in sé e per sé quanto per il successivo approdo in una diretta concorrente, e da sempre rivale dei bianconeri, come l’Inter.

Dopo otto lunghissimi anni trascorsi al servizio della ‘Vecchia Signora’, il classe ’88 ha deciso di sposare l’ambizioso progetto tecnico dei nerazzurri a mezzo di un accordo annuale e, sinora, con scarsissimi risultati.

A causa dell’infiammazione al tendine d’Achille, che aveva già tenuto il calciatore ai box per circa 50 giorni complessivi, il colombiano si è sottoposto a intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi per 3 mesi, situazione che costringerà quindi i nerazzurri a intervenire sul mercato già a gennaio per un braccetto di destra oppure per un quinto a tutta fascia dotato dello stesso piede forte.

Chi rischia di intraprendere lo stesso percorso compiuto da Cuadrado soli pochi mesi fa è ora Alex Sandro, prossimo all’addio a titolo gratuito dalla Juventus.

L’Internacional di Porto Alegre piomba su Alex Sandro: l’addio a zero dalla Juve è già scritto

Un’altra Inter rischia seriamente di ingaggiare un altro bianconero, cosa già accaduta alla squadra di Simone Inzaghi nella passata estate con Juan Cuadrado.

Si tratta questa volta dell’Internacional di Porto Alegre, club che stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile avrebbe posto massima attenzione nei confronti del classe ’91, in scadenza a giugno 2024 con la Juventus.

Si stanno rivelando a dir poco fallimentari gli ultimi mesi del calciatore brasiliano in bianconero, da poco tornato a disposizione di Massimiliano Allegri dopo la lesione di medio grado al bicipite femorale, guaio perdurato circa 65 giorni di tempo e che gli è già costata l’assenza in ben 8 gare stagionali.

In realtà, Alex Sandro e la ‘Vecchia Signora’ hanno già rischiato di separarsi al termine della scorsa stagione, dove ad impedire un addio anticipato dell’ex Porto fu il rinnovo automatico del calciatore, opzione scattata meccanicamente a causa di un tot di presenze fatte registrare nella passata annata dallo stesso calciatore. Lo stesso Alex Sandro che, in realtà, molti giornali hanno già incominciato ad accostare anche all’Internazionale di Milano in questi ultimi tempi proprio in virtù dell’accordo giunto in scadenza coi bianconeri.