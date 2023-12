Primo gol di Bisseck con la maglia dell’Inter

Preso dall’Aarhus l’estate scorsa per circa 7 milioni di euro, il giovane difensore tedesco ha sbloccato il match col Lecce allo scadere del primo tempo

Primo gol con la maglia dell’Inter per Yann Bisseck. Schierato titolare da Inzaghi per la quinta volta in stagione, la terza consecutiva in campionato, il difensore tedesco ha sbloccato la gara col Lecce allo scadere dei primi quarantacinque minuti.

Strappato ai danesi dell’Aarhus e a una concorrenza importante l’estate scorsa per circa 7 milioni di euro, il classe 2000 di origini camerunesi ha insaccato al 43′ con un colpo di nuca, sugli sviluppi di un calcio da fermo calciato da Calhanoglu.

Il primo sigillo nerazzurro di Bisseck, che ha coronato un gran primo tempo (prima della rete aveva centrato una traversa), giunge alla diciassettesima giornata di Serie A, alla nona presenza stagionale e alla sesta per lui in campionato.