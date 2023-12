Icardi il bomber di gennaio: “In prestito per sei mesi”

L’argentino dirà addio alla formazione turca nella prossima finestra di mercato invernale. Clamorosa indiscrezione in arrivo

Procede a gonfie vele la stagione di Mauro Icardi al fianco del Galatasaray, centravanti che nei primi 15 gettoni raccolti in campionato ha messo a referto 12 reti e 5 assist. Due, invece, i centri da segnalare in Champions League a favore dell’argentino.

Il classe ’93, separatosi dall’Inter nella stagione 2018-19, è finito per essere accostato nuovamente ai nerazzurri in questi ultimi tempi. La sensazione, infatti, è quella che ‘Maurito’ non abbia ancora dimenticato del tutto la sua ex squadra, tanto da continuare a sperare in un suo ritorno a Milano in futuro. Scenario che difficilmente finirà per materializzarsi.

Nonostante il calciatore stia dimostrando di trovarsi perfettamente in un contesto come quello della Turchia, l’argentino ha già dato dimostrazione di essere ancora in grado di dire la propria in Europa. Ragion per cui Icardi non ha ancora abbandonato l’idea di tornare a rimettere piede in uno dei più blasonati club d’Europa ed ecco che, a distanza di mesi, potrebbe essere finalmente giunta la giusta opportunità per l’ex Capitano nerazzurro.

Icardi in prestito al Real Madrid per sei mesi con ingaggio sugli 8 milioni: l’indiscrezione dalla Turchia

Il Real Madrid è pronto ad accogliere Mauro Icardi a gennaio in prestito per sei mesi. Questa l’indiscrezione proveniente dalla Turchia.

I ‘Blancos’ sono, infatti, alla ricerca di nuovi rinforzi offensivi visto il rendimento non all’altezza offerto sinora da Joselu, approdato in Spagna in estate al posto di Karim Benzema (centravanti che ha lasciato un gran bel vuoto all’interno del reparto avanzato della formazione di Carlo Ancelotti).

La bomba giunge direttamente da alcuni media turchi, i quali riferiscono che gli spagnoli avrebbero già chiuso per il centravanti ex Inter in realtà. Nonostante le ‘Merengues’ non si siano ancora esposte a riguardo, però, organi molto vicini ai pluricampioni d’Europa, vedi ‘Radio Marca’, riferiscono di un affare già concordato a mezzo di un’operazione in prestito per sei mesi che porterà il classe ’93 a rimettere piede in Spagna facendo affidamento su un ingaggio che si aggira attorno agli 8 milioni di euro.