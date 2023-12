Inter, ci siamo quasi: Buchanan sempre più vicino

Gli ultimi aggiornamenti di mercato rivelano ulteriori step in avanti nel corso della trattava per il raggiungimento di un accordo con il Brugge per il cartellino di Buchanan

Il mercato dell’Inter è in fibrillazione per l’avvento del sostituto di Juan Cuadrado, fermatosi nuovamente ai box a seguito dell’intervento chirurgico che ha interessato il tendine d’Achille della gamba sinistra. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il raggiungimento dell’accordo definitivo relativo al passaggio del suo erede, Tajon Buchanan, in nerazzurro.

Stando agli ultimi aggiornamenti, il calciatore canadese da tempo obiettivo di mercato dell’Inter per la fascia destra anche in ottica futura è stato raggiunto nuovamente da intermediari per limare gli ultimi dettagli della trattativa con il Club Brugge.

Il club belga avrebbe infatti aperto alla possibilità di cessione a mezzo di un prestito oneroso con presenza di obbligo di riscatto al termine dei giochi stagionali. Al momento l’obiettivo dell’Inter resta quello di non andare oltre i 10 milioni di euro per tamponare le perdite in bilancio e compiere così un’altra impresa di mercato in via del tutto emergenziale vista la situazione d’organico.

Buchanan si appresta a vestire nerazzurro, sarà vice Dumfries al posto di Cuadrado

A conferma della vicinanza tra le parti ci sarebbe anche la forte attività di mercato da parte della dirigenza sportiva del Brugge, già alla ricerca di un sostituto per la corsia destra dopo l’uscita eventuale di Buchanan.

D’altro canto l’Inter provvederà a corrispondere al calciatore qualche promessa in più soprattutto per il suo impiego in pianta stabile dalla prossima stagione, quando verosimilmente anche lo stesso Cuadrado dovrà dire addio alla causa nerazzurra per scadenza di contratto. Al momento Buchanan dovrebbe dunque fungere da vice Denzel Dumfries e offrire ad Inzaghi qualche spunto offensivo in più, vista la buona tecnica di base e la rapidità di pensiero. Proprio sulla falsa riga della controparte colombiana.