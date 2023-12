L’Inter gode: operazione chiusa a 5 milioni

L’Atletico Madrid perde una delle sue pedine di esperienza sul mercato di gennaio, offerte dall’Arabia e dalla Turchia per il centrale difensivo alle dipendenze di Simeone

Pianificare i colpi da piazzare sul mercato non è impresa facile, specie in uno spazio temporale tanto ristretto prima dell’apertura della sessione invernale. Eppure l’Inter è costretta a limare le assenze lungo la fascia e in attacco per non lasciare buchi con la ripresa del campionato a gennaio. Al contempo, anche altri club faranno le loro mosse. E tra questi spunta l’Atletico Madrid, prossima avversaria dei nerazzurri agli ottavi di finale di Champions League.

I ‘Colchoneros’ di Diego Simeone sarebbero infatti pronti a salutare il difensore centrale Stefan Savic, vecchia bandiera del calcio madrileno nella fase calante della propria carriera professionistica. Quest’ultimo, stando a rumors spagnoli, avrebbe ricevuto offerte importanti dal campionato arabo di Saudi Pro League e da quello turco di SuperLig. Anche il suo agente è in stretto contatto con le nuove realtà esotiche per via dell’imminente scadenza di contratto del proprio assistito, il quale non rinnoverà a sua volta il contratto con l’Atletico dal prossimo anno.

Savic via a gennaio per 5 milioni, l’Inter fa tesoro agli ottavi di Champions

Grande fluidità di manovra, dunque, per accaparrarsi le prestazioni di un calciatore che conosce il calcio internazionale come pochi. E molto lascia presagire che non si attenderà la fine della sua esperienza a Madrid per il trasferimento a titolo definitivo. Molto potrebbe cambiare già a gennaio e lo stesso Simeone avrebbe dato suo malgrado il via libera alla cessione anticipata per circa 5 milioni di euro.

In caso di fumata bianca, quest’operazione alleggerirebbe il peso specifico del reparto difensivo dell’Atletico Madrid in vista della seconda metà di stagione ancora da disputare a cavallo tra campionato di Liga e coppe. Champions League compresa. Ecco perché, per certi versi, la cessione di Savic agevolerebbe di poco l’Inter nei due scontri diretti agli ottavi.