Niente rinnovo col Barcellona: Inter subito in agguato

Anche Sergi Roberto nella lista dei potenziali parametri zero della prossima estate dopo l’uscita dal Barcellona, l’Inter sonda tutte le opzioni a disposizione per rinforzare la corsia esterna

Per quanto il recupero di Denzel Dumfries sia una priorità da tenere ben in considerazione in vista delle prossime partite di campionato a cavallo con l’avvento del nuovo anno solare, l’Inter deve soprattutto considerare l’assenza prolungata di Juan Cuadrado per infortunio e dunque selezionare un degno sostituto da impiegare in sua vece fino a totale ripristino della condizione fisica.

A tal proposito la dirigenza nerazzurra slanciata dall’operato di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio nei giorni antecedenti la breve sosta natalizia ha abbozzato un primo quadro generale, da cui poter iniziare a trarre qualche spunto positivo sul nome prescelto per fungere da nuovo esterno destro alle dipendenze di Simone Inzaghi. Oltre al nome di Tajon Buchanan, obiettivo principale su cui si punta soprattutto per il futuro e del quale il Brugge non vuol privarsi a meno di determinate condizioni, risalta agli occhi anche un altro elemento in scadenza di contratto con il Barcellona.

Sergi Roberto accostato all’Inter, Barcellona restio alla cessione anticipata a gennaio

Si tratta di Sergi Roberto, esperto esterno di centrocampo restio a rinnovare con il club catalano per un’altra stagione ancora. Di conseguenza lo spagnolo sarà libero di aggregarsi ad una nuova squadra a partire dal prossimo luglio a parametro zero, rispecchiando tutti i canoni predisposti dall’Inter per l’acquisizione di nuovi giocatori senza dover toccare le risorse societarie.

Il problema, tuttavia, non sta tanto a lungo termine quanto a breve termine: l’esterno destro urge il più in fretta possibile. Motivo per cui la dirigenza sarebbe chiamata a presentare al Barcellona un’offerta simbolica da qualche milione di euro per svincolare Sergi Roberto già nel corso della sessione invernale di mercato. Operazione, questa, di difficilissima portata. Non tanto per le cifre irrisorie quanto per il fatto che anche il Barça è stato profondamente toccato dagli infortuni in organico e dunque potrebbe aver ancora bisogno del proprio esperto difensore fino al resto della stagione.

I rumor spagnoli potrebbero dunque non fare breccia nelle intenzioni dell’Inter al momento, nonostante siano state chieste informazioni sulla situazione contrattuale del calciatore a mezzo di un intermediario di fiducia vicino alle gesta di mercato del club nerazzurro.