Buchanan all’Inter: conferma di Zhang e presto a disposizione

L’esterno destro è ormai pronto a lasciare il Brugge per accasarsi all’Inter, arriva anche il via libera da parte del presidente nerazzurro per chiudere l’operazione di rinforzo dopo l’infortunio di Cuadrado. A disposizione già dai primi di gennaio

Si è detto molto di Tajon Buchanan nel corso delle ultime settimane. Il suo profilo era stato sondato da tempo dall’Inter come idea di mercato per il futuro ma l’improvviso forfait di Juan Cuadrado ha dato un impulso alla trattativa in entrata e ormai manca davvero poco alla volata conclusiva tra le parti.

Sarebbe soltanto questione di giorni. Quanto basta affinché la dirigenza nerazzurra, il club cedente e l’entourage del calciatore raggiungano l’accordo definitivo per il suo trasferimento in prestito con opzione di riscatto obbligatorio. Intanto Buchanan attende trepidante e non prende più parte agli impegni con il club belga. Primo di una lunga serie di indizi importanti che lasciano presagire un cambiamento radicale da qui al prossimo futuro per il promettente esterno destro canadese.

Proprio nelle ultime ore sarebbe arrivata anche la conferma da parte di Steven Zhang per permettere alla dirigenza di svolgere il proprio operato sul campo e dunque convolare a nozze con una proposta da 8 milioni di euro di riscatto a cui il Brugge vorrebbe aggiungere altri 2 milioni per arrivare a cifra tonda.

Chiusura vicina e Buchanan all’Inter dal primo gennaio, obiettivo sfida contro il Verona

Stando alle stime, dunque, Buchanan potrebbe essere a disposizione del gruppo di Inzaghi già dalle prime luci del mese entrante di gennaio con annessa chiamata per la prima sfida del nuovo anno contro il Verona.

Questo è un dato di estrema importanza per il tecnico. Vuole avere il gruppo al completo e pronto per tutte le sfide che verranno, con la buona novella di aver recuperato anche Dumfries e poter dunque già contare su un equilibrio sostanziale lungo al corsia esterna. A tal punto da poter schierare Matteo Darmian soltanto come jolly, visto il numero di straordinari cui ha dovuto sottostare il calciatore tuttofare della difesa nerazzurra. Grande attesa per Buchanan.