Scambio alla pari con De Paul, proposta assurda all’Inter

De Paul è riuscito a riconquistare la fiducia del Cholo, ma non è esclusa una proposta di scambio con l’Inter

La Juventus non prenderà Rodrigo De Paul a gennaio: non ne ha la forza. Pare che Cristiano Giuntoli abbia anche fatto un timido sondaggio con l’Altletico, sentendosi rispondere che De Paul non è in vendita, e che per prenderlo c’è bisogno di un’offerta vicina ai 30 milioni cash. Nessuno si è però sconvolto più di tanto di fronte a un simile rifiuto: alla Juve sapevano benissimo che De Paul era uno degli obiettivi più complicati per il centrocampo.

Anche se De Paul sta giocando un po’ di più ed è da vari mesi considerato come una pedina utilissima da Simeone, non è comunque detto che il centrocampista sia contento della propria condizione a Madrid. C’è chi suggerisce costanti dubbi circa l’ipotesi di una permanenza del campione del mondo in biancorosso.

Probabilmemte lo stesso De Paul giudica la sua storia all’Atletico agli sgoccioli. Magari avrebbe preferito lasciare già la scorsa estate. E, in quest’ottica, ancora intende i prossimi mesi come gli ultimi in cui sarà chiamato a giocare agli ordini di Simeone.

A inizio estate i Colchoneros potrebbero perciò cercare acquirenti, e potrebbero quindi bussare anche alle porte delle big di Serie A. Non è escluso che all’Inter possano offrire De Paul in cambio di Calhanoglu, che è uno dei nomi che più solleticano le fantasie di Simeone.

Ovviamente la risposta nerazzurra sarebbe del negativa. Il turco è troppo importante per l’Inter, e anche se De Paul è un nome che piace al mondo nerazzurro, uno scambio con Calhanoglu non sarebbe mai preso in considerazione dalla dirigenza interista.

Scambio fra De Paul e Calhanoglu: neanche a parlarne

Per ora la porta di uscita è blindata. Rodrigo De Paul, accostato prima alla Juve e poi al Milan, continuerà il resto della stagione a Madrid. Lo ha spiegato Simeone. “Rodrigo è un giocatore davvero importante per noi. Lo dico perché sta continuando a crescere. Tutto quello che farà ancora in più sarà un bene principalmente per lui stesso e poi anche per la squadra, perché la rafforzerà ulteriormente“, ha dichiarato il Cholo.

Alle dichiarazioni di Simeone si oppongono però quelle dello stesso Rodrigo de Paul, che non pare soddisfattissimo della sua terza stagione da giocatore con l’Atletico. Il centrocampista non si è mai nascosto e ha più volte rivelato di non sentirsi così importante per la squadra spagnola (come invece sente di essere per la Nazionale argentina.

In pratica sembra che De Paul sembra abbia già da un po’ esaurito il suo limite di pazienza. Anche ultimissime ha lanciato una frecciatina ai danni del suo connazionale e allenatore Diego Simeone, facendogli capire che non si sente così prezioso per il club.

Le parole di Rodrigo De Paul

Lo ha fatto in un’intervista rilasciata al programma Universo Valdano, conversando con l’ex giocatore e allenatore Jorge Valdano. E qui è esploso il malcontento del centrocampista. Solito motivo: il poco tempo che gli è stato concesso da quando ha firmato con l’Atletico nel luglio 2021.

“Mi sento più importante con l’Argentina che con l’Atletico“, ha detto De Paul. Anche se poi si è assunto parte della responsabilità di questa spiacevole situazione. “Dipende da me. E penso sempre di dover fare di più… La differenza è che quando sono arrivato in Nazionale non c’era una struttura così solida. Ho avuto molta più influenza. Invece all’Atletico c’era già una base completamente costruita“.

In questo senso, ha riconosciuto che in questa stagione ha iniziato a ricevere maggiori opportunità e minutaggio. E che questo lo ha fatto sentire “molto più importante”, anche se è chiaro che vuole aumentare il numero di minuti giocati.