Genoa-Inter, Inzaghi scioglie i dubbi: “Un solo segreto per vincere”

Le parole del tecnico a poche ore dall’ultima partita dell’anno solare per l’Inter contro il Genoa e le soluzioni da poter impiegare nonostante le assenze

Quel che è fatto è fatto. L’Inter attraversa il ponte che collega il 2023 al 2024 con la trasferta in territorio genoano nel mezzo. Nella speranza di poter chiudere in bellezza un percorso finora sensazionale e Simone Inzaghi è il primo tra tutti a considerare ben fattibile l’impresa, nonostante il gruppo rossoblu avversario stia lentamente risalendo la china.

“Il Genoa in un ottimo momento, ha giocatori di qualità e un allenatore molto preparato che sta facendo bene. Quindi dovremo fare una partita accorta, di grandissima intensità”, ha dichiarato il tecnico piacentino snocciolando in breve le potenziali insidie dell’ultima sfida dell’anno solare di un’Inter straboccante. “Chiaramente i nostri principi di gioco in campo resteranno gli stessi. Loro hanno di rientro giocatori importanti e vedremo come entreranno in partita”, ha poi aggiunto. E dunque testa alla partita, con qualche assenza da tenere ancora a mente e qualche recupero in extremis.

Inter tra ricordi felici e nuove ambizioni, Inzaghi: “Anche la solidità del gruppo è importantissima”

Inzaghi ha poi rammentato l’importanza di dover cambiare di continuo le risorse in campo per non creare sovraffaticamenti: “Anche domani avremo qualche assenza però le turnazioni devono essere un’ottima soluzione, non diventare un problema. Come lo sono state in questo periodo con tanti impegni ravvicinati”.

“Siamo soddisfatti dei numeri finora. Sono passate 17 partite e ne mancano 21, dovremo continuare così in fase difensiva e offensiva. Ma il segreto per vincere è la grande disponibilità da parte di tutti. Il gruppo è molto solido, ragazzi che si vogliono bene e giocano bene insieme. Domenica sul gol di Barella c’è stato un abbraccio collettivo. Anche la solidità è importantissima“, ha quindi aggiunto il tecnico prima di ripercorrere in breve il calendario ricco di successi che ha vissuto alla guida dell’Inter nel corso dell’anno solare.

“È stato un 2023 ricco di soddisfazioni – ha commentato Inzaghi – abbiamo vinto qualche trofeo e giocato una finale di Champions stimolante. Però è bello non dimenticare quello che è stato e abbiamo tanta ambizione, guardiamo all’anno nuovo con entusiasmo assieme ai nostri tifosi e vogliamo fare tanta altra strada insieme”.