Inter, colpo top in Germania: “È il migliore della Bundesliga”

Un ex Inter consiglia alla sua vecchia squadra un giovane 2003 che gioca nel Bayer Leverkusen: “Il migliore in Bundesliga“

Hensi Muller, dal 1982 al 1984 all’Inter, è spesso ricordato dai tifosi nerazzurri per un suo bellissimo goal su punizione contro il Verona e poi per il suo rapporto non propriamente idilliaco con il partner d’attacco Beccalossi. Al tempo, il buon Evaristo avrebbe condannato il tedesco affermando che era meglio giocare con una sedia che con Hansi Muller, visto che con la sedia, quando gli tiri addosso, la palla ti torna indietro.

Proprio Muller, recentemente intervistato dalla Gazzetta, ha voluto consigliare all’Inter un talento tedesco. “Consiglierei all’Inter di prendere Florian Wirtz, perché è il miglior giocatore della Bundesliga“. Peccato che per Wirtz ormai si parli di cifre che sfiorano i 100 milioni di euro. Troppo per chiunque, e figuriamoci per l’Inter che fa fatica a trovare 10 milioni per prendere un esterno in Belgio.

Florian Wirtz è davvero un campione. Non a caso è considerato tra i migliori talenti del calcio mondiale, un trequartista moderno, bravo anche a giocare come regista o mezzala. Il ragazzo ha tecnica, ottima visione di gioco e spiccata capacità di inserimento. Primeggia nell’accelerazione palla al piede, nel dribbling e nell’assist.

Qualche mense fa è stato incluso nella lista dei 25 finalisti del premio European Golden Boy, assegnato dal quotidiano TuttoSport al miglior giocatore Under-21 militante in un campionato europeo.

Muller consiglia all’Inter Florian Wirtz: “Il migliore che c’è in Bundesliga“

Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Colonia è passato nell’Under 17 del Leverkusen, e nel 2020 ha esordito con i grandi contro il Werder Brema. Così facendo, ha superato Kai Havertz come giocatore più giovane del Leverkusen a giocare in Bundesliga, scendendo in campo all’età di 17 anni e 15 giorni. Pochi giorni dopo, Wirtz ha segnato il suo primo goal contro il Bayern Monaco.

Il ragazzo si è preso subito la scena, fornendo prestazioni di alto livello e stupendo tutti in Germania. Poi nel marzo 2022 si è fermato per uno strappo al legamento crociato anteriore e così ha saltato il resto della stagione. Il ragazzo è tornato in campo alla fine del gennaio 2023, ricominciando piano piano a riacquistare confidenza col campo e con la palla.

Il ritorno in auge è avvenuto il 26 ottobre 2023, quando ha segnato un goal e fornito tre assist contro il Qarabag in Europa League. A quel punto Guardiala si è accorto del ragazzo, che intanto è arrivato a 8 goal e 12 assist in stagione. E ora il tecnico del City vorrebbe rubarlo a Xabi Alonso.

Il piano di Guardiola

Le prestazioni di Wirtz hanno attirato l’interesse anche del Real Madrid e del Barcellona. Ma pare che Guardiola non sia disposto a mollare la preda (e intanto vuole anche Echeverri). Quindi, il City potrebbe anche arrivare a investire sul ragazzo oltre 100 milioni di euro quest’estate.

Fino a qualche settimana fa sembrava che il club favorito per la corsa al trequartista fosse il Bayern Monaco. Ma Florian Wirtz ha già fatto capire di non volersi muovere a gennaio. Vuole continuare a lavorare con Xabi Alonso per crescere e avere continuità.

Se il gioiellino dovesse continuare a giocare così bene, il suo prezzo potrebbe superare anche i 100 milioni. E a quel punto solo pochi club potrebbero farsi avanti per Wirtz. In questo senso potrebbe essere lotta a due fra PSG e Manchester City.