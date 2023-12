Ausilio, “colpo da maestro”: affare da 70 milioni di euro

L’Inter ha portato a termine una vera e propria operazione da urlo. La conferma arriva anche dall’estero

Delusione Coppa Italia a parte, coi nerazzurri arresisi ai tempi supplementari nel match disputatosi lo scorso 20 dicembre al ‘Meazza’ contro il Bologna e valido per gli ottavi di finale della competizione, procede come meglio non poteva la stagione dell’Inter.

I nerazzurri stanno, infatti, dimostrando di essere un gruppo ben compatto oltre che una squadra di livello assoluto, a testimoniarlo il primo posto nella classifica di Serie A. Merito, sicuramente, delle tante pedine di valore approdate ad Appiano nel corso della passata estate.

Pavard e Sommer a parte, emerge in particolar modo la figura di Marcus Thuram, centravanti accasatosi alla formazione di Simone Inzaghi a parametro zero proprio nel momento in cui sembrava essere letteralmente ad un passo dalla fusione col Milan.

In pochissimi mesi, per non dire settimane, il francese è riuscito nell’intento di far dimenticare immediatamente l’ex di turno, Romelu Lukaku, all’intera tifoseria nerazzurra. Impressionante l’impatto avuto dal classe ’97 sulla formazione interista, con l’ex Borussia M’Gladbach capace di mettere a referto un elevatissimo numero di reti e assist. Un vero e proprio colpo di mercato, proprio come sottolineato da una nota testata giornalistica estera.

“Uno dei migliori acquisti”: il quotidiano ‘Sport.fr’ celebra così l’affare Inter-Thuram

Quello di Marcus Thuram s’ha da considerarsi uno dei miglior colpi piazzati dall’Inter nella sua storia recente, la conferma giunge anche dalla Francia.

Il quotidiano ‘Sport.fr’ rende, infatti, onore ai nerazzurri per via di quanto compiuto nella passata estate per il francese, definendo così l’affare che ha portato il classe ’97 a vestire la maglia del ‘Biscione’: “L’Inter ha messo a segno un colpo da maestro ingaggiando Marcus Thuram. Il giovane attaccante francese si è rapidamente affermato come uno dei migliori acquisti nella storia recente del club, dimostrando grande versatilità e la capacità di essere sia un marcatore che un creatore”.

Questa l’analisi stilata da parte della medesima testata giornalistica estera, fonte che sottolinea anche la crescita avuta dal calciatore sotto l’aspetto economico, un valore che quest’oggi si aggira sui 70 milioni di euro.

“Al di là delle prestazioni in campo, Thuram ha conquistato i tifosi dell’Inter con la sua professionalità e l’impegno per la propria squadra, aspetti che lo rendono non solo un giocatore di talento ma anche un potenziale leader” – si legge infine.