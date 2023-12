Il 2023 magico di Lautaro: meglio di Messi, è il re dei bomber argentini

Il ‘Toro’ di Bahia Blanca sempre più protagonista con l’Inter ma anche vero e proprio punto fermo del suo paese. Svelato il record conseguito dall’ex Racing

È un Lautaro Martinez in formato super quello potuto osservare in queste prime uscite della stagione 2023-24, centravanti che ha inaugurato come meglio non poteva questa nuova regular-season.

Ammontano già a 15, di fatto, le reti realizzate in quest’avvio di Serie A dal classe ’97, ora fermo per infortunio a causa del risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra rimediato in occasione della gara di Coppa Italia disputatasi lo scorso 20 dicembre al ‘Meazza’ col Bologna e vinta poi dagli emiliani. Reti che hanno, momentaneamente, permesso all’ex Racing di piazzarsi al primo posto della classifica marcatori del massimo campionato italiano. Non solo. Il ‘Toro’ di Bahia Blanca, grazie a questa serie di prestazioni, si è reso protagonista di un altro importante record.

Lautaro re dei bomber argentini del 2023 con 43 gol segnati: a seguire Cano e Icardi

È Lautaro Martinez, con 43 gol realizzati tra Nazionale e club, ad essersi impadronito del trono del miglior centravanti argentino del 2023.

Il classe ’97 è, infatti, finito per risultare il bomber numero uno del proprio paese in quest’anno solare. Una notizia non da poco, visto e considerato che nemmeno uno come Lionel Messi è riuscito a piazzarsi sul podio di questa speciale classifica guidata dallo stesso Capitano dell’Inter e dove a seguire ci sono German Cano del Fluminense con 40 centri all’attivo e l’ex nerazzurro Mauro Icardi con un bottino di 36 reti. Questa la speciale classifica di cui dà nota il quotidiano ‘Olè’.