Mercato Inter, assalto a Zirkzee: “50 milioni di euro”

Il centravanti olandese al centro delle più grandi d’Europa. Questo il piano per sottrarlo alla formazione di Thiago Motta

Joshua Zirkzee, protagonista di un ottimo avvio di stagione, ha impressionato anche in occasione della splendida impresa compiuta da parte del Bologna lo scorso 20 dicembre al ‘Meazza’ contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Il giovane centravanti, subentrato al minuto 85 al posto di Van Hooijdonk, si è poi preso la scenda servendo due preziosissimi assist che hanno poi valso ai felsinei il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia dove sfideranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il classe ’01 si sta rivelando un vero e proprio regista d’attacco, capace non soltanto di realizzare reti di pregevole fattura ma anche in grado di mettere i propri compagni di squadra nelle migliori condizioni per poter segnare.

Già 8 i sigilli messi a segno in stagione dall’attuale numero 9 degli emiliani, calciatore che è finito per attirare su di sé l’attenzione di innumerevoli club (in Italia e non solo). Eccezion fatta per Juventus, Inter e Milan (questi ultimi a maggior ragione), Zirkzee è finito per far gola anche all’estero. Lo certifica il fatto che una delle maggiori squadre di Premier sia pronta a riporre sul tavolo del Bologna una cifra dal peso relativamente alto.

Tutti pazzi per Zirkzee: Newcastle pronto all’offerta da 50 milioni

Joshua Zirkzee al centro di nuovi rumors di mercato, questa volta provenienti dalla Spagna.

L’impressione è, infatti, quella che il Newcastle sia pronto ad andare all’assalto del giovane centravanti olandese con un’offerta da 50 milioni di euro. Un compenso economico che permetterebbe alla formazione di Thiago Motta di compiere una maxi plusvalenza se si considera il fatto che gli emiliani abbiano ingaggiato il classe ’01 nell’estate del 2022 a mezzo di un’offerta pari a 8,5 milioni di euro.

A distanza di un anno e mezzo Zirkzee è finito per quintuplicare il proprio valore economico, forse anche più dei 40 milioni previsti dalla clausola rescissoria che lo lega ai rossoblù. Una clausola valida soltanto per il Bayern Monaco che ad oggi, proprio i bavaresi, non sembrano intenzionati a esercitare.

Gran parte del merito è, sicuramente, anche di Thiago Motta, tecnico che sta riuscendo a valorizzare appieno il proprio centravanti, ora nel mirino anche di Inter e Milan, rossoneri in particolare. Nel frattempo sono i ‘Magpies’ ad aver già messo le mani avanti.