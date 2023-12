Attaccante per portiere, pazza idea da Genova

La formazione di Simone Inzaghi al centro di nuovi rumors di mercato. Questo lo scenario in cui potrebbe finire per trovarsi coinvolta l’Inter in estate

Delusione per la Coppa Italia a parte, procede ad ampie falcate la stagione dell’Inter, club ora fermo al primo posto in classifica nel campionato di Serie A e che ha già ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Merito, sicuramente, delle tante pedine di valore approdate ad Appiano in estate.

Dodici, di fatto, le new-entry entrate a far parte della formazione di Simone Inzaghi nella passata estate, new-entry che sono finite per arricchire ancor di più una rosa il cui valore era già elevatissimo. Pensiamo ad esempio ai vari: Sommer, Pavard, Frattesi, Carlos Augusto, Thuram e lo stesso Bisseck (quest’ultimo messosi in grande evidenza in queste ultime uscite).

D’altra parte, però, c’è tanta altra gente sul cui futuro regna tantissima incertezza. Uno di questi è Emil Audero, arrivato a Milano in estate per ricoprire i panni del vice Sommer. Prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 6,5-7 milioni di euro. Questa la formula dell’affare che ha portato il classe ’97 a vestire la maglia nerazzurra in questi mesi, un affare a titolo temporaneo che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra, ipotesi ben lontana ad oggi.

Alquanto difficile infatti, per non dire impossibile, vedere il duo Marotta–Ausilio finire per sborsar fuori quella stessa e identica somma di denaro per un secondo portiere. Un secondo portiere che, peraltro, è finito per incassare ben 5 reti nei soli 2 gettoni raccolti in stagione al fianco dei nerazzurri. Un Audero che è, quindi, destinato a far rientro alla base al termine di quest’annata, ma occhio a quest’altra ipotesi.

Audero in cambio di Esposito: può provarci così la Sampdoria

Nel caso in cui la formazione di Andrea Pirlo dovesse riuscire a tornare in Serie A al termine di questa regular-season, verosimilmente a suon di gol firmati Sebastiano Esposito (centravanti di proprietà dell’Inter e ora in prestito secco alla Sampdoria), la formazione ligure a tinte blucerchiate potrebbe finire per presentare questa richiesta sul tavolo dei nerazzurri.

Sebastiano Esposito in cambio di Audero. Questa, infatti, l’idea alla quale potrebbero finire per pensare i blucerchiati. Un eventuale ed ipotetico scenario di mercato al quale l’intera dirigenza di ‘Viale della Liberazione’ finirebbe per mostrarsi, immediatamente, contraria. Nonostante il carattere alle volte fuori dalle righe, il centravanti classe ’02 nato a Castellammare di Stabia resta da considerarsi una delle migliori e giovani prime punte italiane attualmente in circolazione. A confermarlo le parentesi già compiute con Inter, Basilea e Anderlecht in questi ultimi anni.