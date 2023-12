Matt O’Riley: l’Inter ha trovato la formula per convincere il Celtic

Anche in Scozia scrivono che l’Inter è tra i club interessati al talentuoso centrocampista Matt O’Riley

Per trattare il cartellino di Matt O’Riley, giovane centrocampista del Celtic di Glasgow, l’Inter dovrebbe inventarsi un’offerta atta a sbaragliare la concorrenza e a convincere un club che non pare affatto interessato a vendere. Se ne parlerà verosimilmente a fine stagione, dato che il ragazzo non dovrebbe muoversi da Glasgow già a gennaio.

Matthew Sean O’Riley, detto Matt, è un classe 2000, centrocampista centrale col vizio del goal e dell’assist, che in un biennio ha già conquistato la Premiership scozzese. Nato in Inghilterra, O’Riley gioca per la Nazionale danese. È cresciuto nel Fulham, ma dopo tutta la trafila del settore giovanile, ha preferito non rinnovare per giocare subito con i grandi. Così è finito all’MK Dons, in League One (cioè la terza divisione britannica).

Pochi mesi e Matt è riuscito a farsi notare a livello nazionale, tanto da finire nel morino del Celtic, che nel 2022 lo ha preso per circa 2 milioni di euro. Il suo impatto in biancoverde è stato ottimo. In una stagione e mezza il ragazzo ha raggiunto traguardi personali molto importanti, e adesso è un nome presente sulla lista della spesa di vari top club, fra cui l’Inter. In Inghilterra hanno scritto che i nerazzurri potrebbero provare a ingaggiare il giovane Matt O’Riley già a gennaio…

Dalla Scozia rispondono però che il centrocampista non è in vendita. Anche secondo le informazioni raccolte da fichajes.com l’Inter potrebbe davvero provare a predere il ragazzo. Come? Presentando un’offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a più di 15 milioni. In realtà sembra difficile che il Celtic apra subito alla cessione e che l’Inter possa essere l’unica a farsi avanti.

L’Inter su Matt O’Riley: ecco la formula

Altri club appaiono determinati a entrare in azione per il centrocampista del Celtic già nella finestra di mercato invernale. L’Inter, che nel mercato di riparazione dovrà investire già per sostituire Cuadrado, potrebbe dunque avere oggettive difficoltà nel procedere a un’offerta formale. Volendo potrebbe proporre solo un prestito con riscatto obbligatorio, mentre altri club, come il Aston Villa e il West Ham potrebbero offrire fino a 20 milioni cash per il talento.

Per fichajes.com, tuttavia, l’Inter dovrebbe essere avvantaggiata nella corsa a O’Riley per via di una preferenza più o meno esplicita del ragazzo, che sognerebbe il salto di qualità e la Serie A. Il contratto del centrocampista scade però nel 2027 e il Celtic è in una posizione relativamente tranquilla per poter resistere a qualunque tipo si assalto.

Se ne ragionerà verosimilmente a giugno. E intanto Ausilio continuerà a seguirlo da lontano. Anche perché, per ora, allo stesso Matt O’Riley non conviene cambiare casacca: sta facendo troppo bene in Scozia. La scorsa stagione si è segnalato come il miglior assistman del torneo (11), il giocatore con il maggior numero di occasioni create e il secondo maggior numero di tocchi in area di rigore avversaria. E quest’anno sta segnando parecchio e migliorando sotto l’aspetto tattico.

Pregi e limiti dell’obiettivo nerazzurro

Centrocampista dal buon piede mancino, Matt O’Riley è un ragazzone alto e un po’ lento. Non è a suo agio nell’interdizione, ma dà il meglio di sé negli inserimenti, negli assist e nel pressing. In Scozia lo giudicano come un giocatore di qualità e dallo spiccato estro creativo. Di certo rivela tecnica e sa gestire la palla, sa anche dribblare. Non ha una posizione definita: si muove con libertà dalla regia alla trequarti.

Va dunque educato all’ordine tattico e collocato in una posizione più arretrata o convertito in mezzala. Non è detto che l’esperimento possa dare frutti. Sono gli stessi problemi che si presenterebbero con Colpani.

Poi, senza un’offerta davvero alta, sarà complocato far affari col Celtic. Dopotutto Matt O’Riley ha appena firmato un nuovo contratto e il suo club ha rifiutato 12 milioni dal Leeds United quest’estate.