Dentro o fuori: Zhang, quasi 400 milioni di euro

Un debito da 400 milioni… Carlo Festa de Il Sole 24Ore ha voluto far chiarezza tramite X (ex Twitter) sulla situazione del club

Dopo un articolo molto discusso comparso nei giorni scorsi sul principale quotidiano economico italiano a proposito del debito di Zhang con Oaktree, Festa è tornato sui conti in passivo dell’Inter e sul debito di Suning nei confronti del fondo americano Oaktree. E così, Festa ha voluto argomentare brevemente, attraverso un paio di tweet, a proposito dei debiti di Inter e Milan, spiegando perché la situazione di Zhang, paradossalmente, è più tranquilla di quella di Cardinale.

Il debito da quasi 400 milioni di euro del presidente cinese appare risolvibile rispetto al passivo di 750 milioni che pesa su RedBird. Il giornalista parte ricordando la fatidica data, quella di fine maggio 2024, quando Zhang dovrà pagare a Oaktree 375 milioni. Poi ricorda che Cardinale, fra due anni, dovrà dare a Elliott cieca 750 milioni, compresi gli interessi.

“I problemi sono degli azionisti e non dei club“, scrive Festa. Dopodiché aggiunge che se si concentra sui conti specifici dei due club, salta ovviamente all’occhio che il bilancio del Milan è tornato in utile: il club rossonero, in pratica, è senza debiti. Mentre sull’Inter pende un debito complessivo di 400 milioni, il che significa che la società, causa bond, è in forte perdita. “Ma al momento“, aggiunge il giornalista, “il bilancio dell’Inter è sostenibile“.

C’è ovviamente chi non è d’accordo, spiegando che i debiti nerazzurri esulano il prestito da restituire (con rifinanziamento o con altro accordo) a Oaktree. All’Inter, allo stato attuale, il passivo è da 286,8 milioni. 196,9 milioni di costi per il personale tesserato e 89,9 milioni di ammortamenti. Per il Milan l’indebitamento è a 199,8 milioni per il Milan, con 149 milioni di costi per il personale tesserato e 50,8 milioni di ammortamenti.

Zhang e il debito da quasi 400 milioni: ecco come si risolve

In tutto ciò, però, il debito di Cardinale non è nel bilancio Milan ma riguarda il suo fondo RedBird. Mentre il debito di Zhang pesa sul bilancio dell’Inter. Dall’altro lato, chi capisce davvero di bilanci, sa che per l’Inter la situazione non è così grave. Ci sarebbero 342 milioni da coprire entro il 2026/27. Che in realtà sarebbero poi una cinquantina, di milioni, per i crediti ancora da convertire.

Con le entrate sportive (premi, et cetera), le sponsorizzazioni e le plusvalenze ottenute con le cessioni, nel 24/25 quei 50 milioni potrebbero anche essere recuperati senza troppi affanni. Quindi è davvero plausibile che ci si avvicini al pareggio di bilancio già quest’anno e che si vada persino in attivo nel 24/25, grazie al Mondiale per club e alla nuova Champions League…

Come ha fatto Zhang a trasformare i quasi 350 milioni di rosso in un buco di “soli” 50 milioni? Lo ha fatto sfruttando una semplice rivalutazione tramite il pagamento rateale delle imposte, con rinvio della copertura della perdita CS: tutte manovre legali.

Riguardo alla questione Oaktree, sappiamo che Zhang punta al rifinanziamento del prestito. Il fondo americano gli ha chiesto il 25% di interessi e per questo il presidente cinese sta cercando altri interlocutori che possano offrirgli un secondo prestito tramite cui pagare gli americani.

Rimborsare o rifinanziare

C’è chi sostiene che il fondo americano, a maggio, possa diventare proprietario dell’Inter, dato che ha in pegno il 99,6% delle azioni nerazzurre. E qui ritorna a galla un paragone con il Milan, dato che Zhang si trova nella stessa posizione di Yonghong Li rispetto a Elliott.

Suning ha provato fino all’ultimo a interloquire con Oaktree per ottenere dallo stesso fondo dilazionare la scadenza del prestito. Il fondo ha però fatto capire che non ha nessuna intenzione di rifinanziare il debito. D’altra parte, però, non ci sono notizie che lasciano intendere che Oaktree abbia l’intenzione di prendere il controllo dell’Inter.

Dall’altro lato c’è Zhang, che avrebbe già venduto, anche al ribasso, sapendo di aver dato il club in pegno e di non poterlo recuperare. Il cinese avrà trovato altri fondi disposti ad aiutarlo nel rifinanziamento. Può anche darsi che stia cercando ancora un socio di minoranza per rimborsare direttamente il prestito.