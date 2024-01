DIRETTA Serie A, Inter-Verona: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Verona di Baroni nella 19esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter ospita il Verona allo stadio Giuseppe Meazza in una gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che chiude il girone di andata per le due formazioni che sarà diretta dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna, chiamato a sostituire il collega Piccinini.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, che vengono dal pareggio esterno contro la neopromossa Genoa, vogliono voltare pagina e tornare subito a vincere. L’obiettivo è quello di centrare la quinta vittoria di fila davanti al proprio pubblico senza subito gol dopo quelle contro Roma, Frosinone, Udinese e Lecce, per mettere pressione sulla Juventus impegnata domani a Salerno nella corsa per lo scudetto. Dall’altro lato i gialloblù di Marco Baroni, che a loro volta sono reduci dalla sconfitta nello scontro diretto con la Salernitana, sognano il colpaccio per mettere in cascina pesanti punti in chiave salvezza. La gara sarà trasmessa in tv e in streaming su tablet e smartphone solamente sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre a Milano risale alla passata stagione: i meneghini si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre il match di San Siro live in tempo reale.