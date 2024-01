Inter, il ‘tradimento’ con la Juve è servito: nuovo annuncio sul futuro

I bianconeri hanno ormai messo la freccia sul club meneghino. L’affare di mercato si avvicina sempre più alla chiusura definitiva, ma c’è un’altra novità in arrivo

La Juventus, da giorni ormai, si è portata avanti nella corsa a Tiago Djalo riducendo in poltiglia il forte interesse dell’Inter nei confronti del calciatore, un interesse che ha preso vita quando ancora febbraio 2023.

Il Direttore Sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, e il difensore lusitano avevano raggiunto nelle scorse settimane un’intesa verbale per il trasferimento del classe ’00 in estate a Milano. Un trasferimento che, complice l’accordo in scadenza col Lille, si sarebbe concretizzato a parametro zero. Invece a portarsi avanti nei dialoghi è stata la formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Massimiliano Allegri.

A risultare decisivo il blitz di Cristiano Giuntoli, dirigente bianconero che in questi ultimi giorni ha ottenuto il consenso del calciatore a trattare trovando poi nelle scorse ore sia il sì del diretto interessato che quello della società francese, dettasi soddisfatta dei 3,5 milioni di euro posti sul tavolo dalla ‘Vecchia Signora’.

Un altro mancato affare di mercato che sa tanto di beffa nei confronti dell’Inter, costretta ad arrendersi nuovamente difronte ai bianconeri dopo che proprio questi ultimi avevano portato a termine l’operazione Bremer nell’estate del 2022.

Nel frattempo sia il club meneghino che la Juventus, ora posizionate al primo e al secondo gradino nella classifica di Serie A, hanno intensificato il proprio interesse per uno dei maggiori centrali di spicco del massimo campionato italiano. Trattasi, infatti, di Alessandro Buongiorno, uscito allo scoperto sul proprio futuro nelle scorse ore.

Buongiorno: “L’interesse di Inter e Juve fa piacere, per il futuro vedremo”

Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino intervenuto a margine della presentazione della collezione figurine Panini all’IBC di Lissone, ha parlato a proposito del proprio futuro aprendo poi una parentesi sull’interesse di Inter e Juve nei suoi confronti. Queste le sue dichiarazioni:

“L’interesse di queste due big italiane mi fa enormemente piacere, ma staremo a vedere. Ora come ora sto pensando soltanto a migliorare e a farmi trovare pronto per la Nazionale. Al resto poi si penserà. Come mai in estate ho deciso di restare qui piuttosto che andare all’Atalanta? Ho riflettuto molto, mi sono guardato dentro e ho pensato a quello che io potevo dare ancora al Torino e a quello che loro potevano dare a me nel mio percorso di crescita. Sono contento della scelta che ho fatto”.